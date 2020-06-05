快訊

李承翰母親：希望總統別再讓裝病的人掛免死牌

中職／觀戰大鬆綁！ 球迷進場不用全程戴口罩了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北地院感念同仁頒服務獎章 她替病故媽媽領獎哭了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方法院今頒發服務獎章給前司法事務官高儀真的家屬。記者林孟潔／攝影
台北地方法院今頒發服務獎章給前司法事務官高儀真的家屬。記者林孟潔／攝影
曾在丁守中聲請驗票時，負責調度書記官的台北地方法院前民事科長林梅珍去年1月23日因病逝世，而台北地方法院前司法事務官高儀真今年1月26日也病故；台北地院感念林梅珍、高儀真的付出，今頒發服務獎章給家屬，並舉辦茶敘讓法院同仁和家屬敘舊。

台北地院行政庭長黃珮禎今代表台北地院頒發服務獎章，由林梅珍的女兒、高儀真的丈夫上台受領；典禮之後，林的女兒想起母親一度忍不住流淚。

黃珮禎致詞指出，感謝林梅珍、高儀真在法院的付出，林梅珍輔大法律系畢業後，通過法院書記官考試，首派的法院就是台北地院，期間雖高升高等法院，之後回任台北地院通過升等考試、簡任官訓練，成為一等書記官兼民事科長。

她說，林梅珍工作資歷超過30年，在法院服務期間成績優良，屢獲嘉獎肯定，對科室同人照顧有加，也不吝分享工作上的專業知識，談起林梅珍，是首長、庭長和法官都會豎起大拇指稱讚的好夥伴。

另外，高儀真自台大法律系畢業，又取得劍橋大學法律研究所碩士學位，「可以說是學霸等級」，她在2002年至2007年擔任新北地院公證人，再擔任司法事務官，2015年調至台北地院工作，期間表現十分優異，也深獲庭長和法官信任及倚重。

黃珮禎說，雖然人生的列車，林梅珍、高儀真早於一步功德圓滿地下車，暫別大家，但相信兩位留給大家滿滿的溫暖回憶，將會陪伴大家繼續前行，未來在另外的國度裡，一定會歡喜再相逢。

林梅珍去年在丁守中台北市長選舉後聲請驗票期間，負責調度書記官、訂便當、統整數字等行政事務，調度人力事務龐雜，讓她一個月內暴瘦8公斤，免疫力下降感染革蘭氏陰性菌，在醫院病逝，享年56歲；高儀真則是因病於今年1月去世，享年49歲。

台北地院感念林梅珍、高儀真的付出，今頒發服務獎章。記者林孟潔／攝影
台北地院感念林梅珍、高儀真的付出，今頒發服務獎章。記者林孟潔／攝影
台北地方法院今頒發服務獎章給前民事科長林梅珍的家屬。記者林孟潔／攝影
台北地方法院今頒發服務獎章給前民事科長林梅珍的家屬。記者林孟潔／攝影

延伸閱讀

華南銀前女襄理侵占客戶1億多 台北地院判7年4月

「輔大男」戀「世新女」 在警分局掐她脖子要復合

澄清課本未教學生吸毒雜交 教長潘文忠挨告獲不起訴

八旬翁辱女鄰居 夠老可減刑 法官命賠她5千換緩刑

相關新聞

謊報總統專機有炸彈遭解僱 華航空少打官司確定敗訴

中華航空變更勞動條件，引起桃園市空服員職業工會不滿，2016年6月24日發起罷工，同日蔡英文總統出訪中南美洲前，華航空服...

「大牌律師」嗆「台北地檢署跩！」 挨告侮辱公署不起訴

曾幫股市聞人打官司的陳姓律師，今年4月間大鬧訴訟輔導科，對科長嗆聲：「台北地檢署跩！」要求一名主任檢察官出面解決此事。事...

真假律師合作攬訟被訴 真律師：假律師很愛錢！

真假律師與房仲合組宸翰律師事務所攬訟，被控違反律師法，假律師邱創智、真律師林延慶、邱靖貽、房仲梁志遠被訴。台北地院傳喚林...

台北地院感念同仁頒服務獎章 她替病故媽媽領獎哭了！

曾在丁守中聲請驗票時，負責調度書記官的台北地方法院前民事科長林梅珍去年1月23日因病逝世，而台北地方法院前司法事務官高儀...

男法院外開車撞死妻子及律師 警證述一開始即認定殺人

男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審均被...

華南銀前女襄理侵占客戶1億多 台北地院判7年4月

華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米被控侵占客戶款項1億1980萬元，透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，張女、翁被訴；台北...

承億文旅詐領暖冬補助款 董事長請回、11名員工交保

承億文旅集團被告發以假人頭詐取暖冬補助款，台中檢調昨帶回承億文旅董事長戴俊等12人，經漏夜調查，今天凌晨訊後，認涉嫌偽造...

茂德入主東森電視爆內線交易 茂德法務長以250萬元交保

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票...

涉詐領秋冬補助 承億文旅遭搜索

承億文旅集團旗下旅店，涉嫌以不實資料詐領觀光局去年秋冬旅遊補助，檢調昨天兵分五路搜索承億總部及位於嘉義市、台中市的四家旗...

茂德入主東森電視 爆內線交易

建商茂德集團於二○一七年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票...

釋憲結果、人事調動全外洩 司法院：無法解決

攸關通姦違憲與否的釋字791號解釋原定上周五下午4點公佈解釋結果，但在大法官、司法院長許宗力公布解釋前，特定媒體即發布違憲訊...

被彈劾槓監委的陳隆翔：我不曾愧對檢察官這個身分

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，陳隆翔自認坦蕩、可受公評，向司法院...

熱門新聞

殺警案判無罪...李承翰父親鬱鬱寡歡 傍晚因病去世享壽67歲

黃氏兄弟隱私報導鏡週刊道歉撤稿 法官：已違反個資法

獨／詐領秋冬補助？檢調今搜索承億文旅飯店辦公室調查

中市北屯路日本料理店火警 警消全力搶救中

茂德入主東森電視 爆內部人涉內線交易搶買股票遭約談

李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母淚訴「他是鬱卒、失志」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。