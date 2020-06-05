台北地院感念同仁頒服務獎章 她替病故媽媽領獎哭了！

台北地方法院今頒發服務獎章給前司法事務官高儀真的家屬。記者林孟潔／攝影 曾在丁守中聲請驗票時，負責調度書記官的台北地方法院前民事科長林梅珍去年1月23日因病逝世，而台北地方法院前司法事務官高儀真今年1月26日也病故；台北地院感念林梅珍、高儀真的付出，今頒發服務獎章給家屬，並舉辦茶敘讓法院同仁和家屬敘舊。

台北地院行政庭長黃珮禎今代表台北地院頒發服務獎章，由林梅珍的女兒、高儀真的丈夫上台受領；典禮之後，林的女兒想起母親一度忍不住流淚。

黃珮禎致詞指出，感謝林梅珍、高儀真在法院的付出，林梅珍輔大法律系畢業後，通過法院書記官考試，首派的法院就是台北地院，期間雖高升高等法院，之後回任台北地院通過升等考試、簡任官訓練，成為一等書記官兼民事科長。

她說，林梅珍工作資歷超過30年，在法院服務期間成績優良，屢獲嘉獎肯定，對科室同人照顧有加，也不吝分享工作上的專業知識，談起林梅珍，是首長、庭長和法官都會豎起大拇指稱讚的好夥伴。

另外，高儀真自台大法律系畢業，又取得劍橋大學法律研究所碩士學位，「可以說是學霸等級」，她在2002年至2007年擔任新北地院公證人，再擔任司法事務官，2015年調至台北地院工作，期間表現十分優異，也深獲庭長和法官信任及倚重。

黃珮禎說，雖然人生的列車，林梅珍、高儀真早於一步功德圓滿地下車，暫別大家，但相信兩位留給大家滿滿的溫暖回憶，將會陪伴大家繼續前行，未來在另外的國度裡，一定會歡喜再相逢。