男法院外開車撞死妻子及律師 警證述一開始即認定殺人

台南高分院今天再傳7名員警及法警，員警證述，依現場傳回訊息，及洪與李為夫妻關係，一開始即認定洪有殺人故意之嫌，當初製作筆錄案由即為殺人。圖／本報資料照 男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審均被依殺人罪判死刑，最高法院認為，洪男是否自首尚待釐清，發回更審。台南高分院今天審理，再傳7名員警及法警，員警證述，依現場傳回訊息，及洪與李為夫妻關係，一開始即認定洪有殺人故意之嫌，當初製作筆錄案由即為殺人。

然而，洪當興卻指出，警方一開始是以傷害案偵辦，現場傳回訊息後，之後才改為殺人案，重新製作另一份筆錄。製作筆錄的曾姓員警及賴姓女警均否認此一說法，女警說，當時還由她宣誓其相關權益。

台南高分院合議庭審判長詢及，曾所作筆錄詢問洪「如何殺害黃政雄與導致李怡慧受傷」，何以認定「殺害」。

曾表示，製作筆錄前，與洪聊了一下發生經過，也看過監視錄影帶內容，雖然光從錄影畫面無法判斷是否殺人，不過，從現場傳回訊息，洪及李為夫妻關係，律師在離婚調解庭言 語攻擊洪、妻子口氣不好，且黃已死亡，當下即認定洪有殺人故意之嫌，不可用傷害來辦。

檢方詢問曾說，洪當下表示要嚇嚇他們，不小心撞上來，為何不會認為僅是恐嚇呢？曾表示，當下人都死了，不會用恐嚇來辦。

曾強調，製作筆錄案由一開始即是殺人。王姓所長及賴姓女警表示，接獲案件後，依其經驗法則即已起疑，因此，交通小組將案件交給派出所處理，合理懷疑殺人，不是車禍。