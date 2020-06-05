謊報總統專機有炸彈遭解僱 華航空少打官司確定敗訴

中華航空變更勞動條件，引起桃園市空服員職業工會不滿，2016年6月24日發起罷工，同日蔡英文總統出訪中南美洲前，華航空服員黃致豪打電話謊稱總統專機上有炸彈，華航認為情節重大且有損公司聲譽而解雇，他不服提民事訴訟，要求確認雙方僱傭關係存在，一審華航敗訴，二審逆轉認為華航解職有理判勝訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

黃致豪提告指出，他1997年開始任職於華航，2016年公司突然告知變更勞動條件，他為保障勞動權益參與工會罷工活動；當天蔡英文出訪友邦，他為了喚起總統和大眾關注空服員權利，才打電話謊報總統專機有炸彈，事後被華航調職轉任地勤。

他指出，2016年11月7日接獲公司通知，認為他言行不檢、有損公司聲譽而解職，但華航早在檢方同年8月5日起訴他時，就知道他謊報專機上有炸彈，卻遲至11月7日才通知，已罹於勞基法除斥期間；另他已經接受公司調任地勤，也沒有再妨害勞動秩序，但華航卻執意解僱他，違反最後手段性原則，因此提告確認僱傭關係存在訴訟，要求華航按月給付9萬餘元薪資。

華航抗辯，公司不是刑事案件告訴人，因此從未收到檢方起訴書，無從確認黃致豪是否謊報專機有炸彈一事，公司是直到2016年10月19日上網查詢判決才確認黃致豪謊報，因此解職沒有超過除斥期間；公司調任黃致豪到地勤是為了配合檢調單位調查，並非懲處。

另外，黃致豪謊報有炸彈已被法院依違反民航法判刑，可見他的行為涉及國家安全重大案件，且媒體大篇幅負面報導，使得民眾質疑華航是否能確保旅客飛航安全，破壞公司長年形塑的專業形象，符合情節重大程度，認為解職有理。

一審認為，華航解僱黃致豪時間超過勞基法期限，因此判黃勝訴，雙方僱傭關係存在；但二審認為，根據證人證述等，黃致豪當時向華航否認謊報有炸彈，而華航除了媒體報導，沒有可信證據認定黃的犯行，也收不到起訴書，只能自行上網查法院判決才確認是黃致豪謊報，認為華航解職時間沒有超過除斥期間。