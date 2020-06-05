華南銀前女襄理侵占客戶1億多 台北地院判7年4月

華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米被控侵占客戶款項1億1980萬元，透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，張女、翁被訴；台北地院審理，今天依違反銀行法等罪判張女有期徒刑7年4月、判翁8年6月，豐茂不法所得1137萬4428元扣除發還被害人部分沒收。可上訴。

張秀米從基層銀行員做起，年輕時在萬華分行當辦事員，一路做到理財專員，掌握客戶絕大多數是萬華地區大戶，被法辦前，剛升新生分行襄理；張女一度對外宣稱她是用「腳」走出人脈、累積業績，同仁幫她取綽號「土地婆」。

檢方指控，張秀米利用熟客不會詢帳機會，取得客戶信任，用客戶名義偽填取款條領錢、匯款、轉帳，自2005年起挪用客戶存款，將客戶委託她理財的錢轉匯到豐茂國際公司，21名客戶將錢託付給她。