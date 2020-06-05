承億文旅詐領暖冬補助款 董事長請回、11名員工交保

承億文旅集團被告發以假人頭詐取暖冬補助款，台中檢調昨帶回承億文旅董事長戴俊等12人，經漏夜調查，今天凌晨訊後，認涉嫌偽造文書、詐欺、商業會計法等罪，命洪姓副總、財務主任、館長、會計等11人，分別以30萬至5萬不等，董事長戴俊郎涉案程度還須釐清，先予以請回。

檢察官今天凌晨複訊後，董事長戴俊郎請回，洪姓副總交保30萬，郭姓營運協理、楊姓財務主任、前台中林姓館長、何姓人事副理、桃城林姓館長、墾丁吳姓館長各交保10萬；台中館長盧姓助理、蔡姓出納、王姓會計、莊姓會計各交保10萬。

台中地檢署表示，承億文旅經主管機關發現申報暖冬補助有問題，遂提出告發，經檢察官指揮調查人員蒐證，查出承億文旅於去年1月1日至1月31日止，在暖冬補助期間，涉嫌以不實資料詐財，以假人頭請領暖冬補助。

檢察官昨天上午，指揮台中、嘉義數十名調查人員，兵分5路至嘉義承億文旅總部、及承億文旅在台中的1家、嘉義2家、懇丁1家旅店搜索，查扣相關帳冊，以及飯店住宿名單、住宿資料等。