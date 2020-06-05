茂德入主東森電視爆內線交易 茂德法務長以250萬元交保

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票，涉嫌內線交易。台北地檢署昨搜索相關人等住處，約談林、東森國際前副總經理謝長仲等16人，漏夜偵訊後，依違反證交法命林以250萬元交保。

此外，昨晚複訊時謝長仲當庭認罪並繳回犯罪所得1萬8千元，檢方命以50萬交保。

2017年11月，地產界大亨茂德機構總裁張高祥旗下茂德國際投資公司擬砸下177億元，買下東森電視100%股權，成為近年國內電視頻道市場最大一筆交易案。總裁王令麟賣出21.32%東森電視股權，自此全面退出東森電視，進帳37.78億元。

檢調獲報，11月2日，重大訊息公布東森國際出售東森電視股權給茂德國際投資公司，卻於重訊公布前，即有茂德及東森電視多組內部人士，於2017年10月間、11月初，陸續進場買入東森國際股票。