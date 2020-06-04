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釋憲結果、人事調動全外洩 司法院：無法解決

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

攸關通姦與否的釋字791號解釋原定上周五下午4點公佈解釋結果，但在大法官司法院長許宗力公布解釋前，特定媒體即發布違憲訊息；司法院人事審議委員會下周二預計審定人事異動案，該媒體今也先行披露名單，引發洩密疑義。有律師痛批司法院「笑死人，自己不守法，還有臉說法律違憲？」；也有法官搖頭說「人審資料外洩，是一、二十年的老問題」。

一名可能異動的法官表示，對自己職位可能變動一事守口如瓶，但意外竟被這麼廉價的方式出賣。

司法院秘書長林輝煌表示，無法理解為何釋憲結果會提前外流，他認為不可能是大法官洩密；至於人審資料，因會在人審會開會前一星期四下班前以電子郵件寄給人審委員，人審委員包含外部委員，坦言無法抓漏。

司法院表示，提前將資料寄給人審委員，是希望異動之人能透過會議討論，確定適任與否；不過法界對「只讓內部人檢驗，連委員是哪些人都不能公開」的作法早有非議，認為受提名的法官也應讓輿論檢視，而不是自己關起門來討論或透過特定媒體「測風向」。

司法院大法官審理案件法施行細則第30條規定「大法官審理案件之分配、審理、討論及其他經過情形，均應嚴守秘密。」，但釋憲案提前走漏結果已不是第一次，如何約束大法官或其他行政人員，司法院至今束手無策。律師指出，如果釋憲結果可以提前洩密，不僅社會觀感差，更顯示整個大法官系統的運作大有問題，上梁不正下梁歪，未來普通法院的個案是不是也能事先走漏判決結果？民眾打訴訟時，未來遇上司法黃牛的機率會不會增加？

有法官在釋憲結果提早外洩之際便憂心，司法信任度可能將大打折扣。

刑法針對公務員洩密定有罰則，即使無內規規範，也有觀感問題，以人審資料外洩來說，如果規定資料只有人審委員和相關人士能觀覽，外洩就有洩密的問題；若無，「人事審查為何不能對外公開？」。對於人審會資料一再外傳，林輝煌表示目前無人審委員淘汰機制，司法院將會思考怎麼處理。

大法官作出釋字791號解釋，宣告刑法通姦罪、刑事訴訟法第239條但書均違憲，但釋憲結果提早走漏，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
大法官作出釋字791號解釋，宣告刑法通姦罪、刑事訴訟法第239條但書均違憲，但釋憲結果提早走漏，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

司法院 大法官 釋憲

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