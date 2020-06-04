茂德國際入主東森電視傳內線交易案 2人交保

茂德國際投資公司入主東森電視傳內線交易，北檢今天約談16人，晚間諭令前東森國際謝姓副總經理50萬元交保，李姓被告20萬元交保，時任茂德國際林姓法務長等人應訊中。

全案起於，東森國際於民國106年11月2日發布重大訊息，表示董事會通過處分東森電視股權案，東森國際持股東森電視股權21.32%，以新台幣37.78億元的交易價款，出售全部股份2404萬2974股給茂德國際投資公司。

檢調獲報，時任茂德國際林姓法務長涉嫌於106年10月間，在重大訊息公開前，與親友共同買進東森國際股票1000餘張；此外，105年卸任的東森國際謝姓副總經理，也在重大訊息公開前買進50張東森國際股票。

檢調初步估算，整起內線交易不法獲利約為100萬元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索涉案人相關處所18地，約談16人到案，全案依證券交易法偵辦。

前東森國際謝姓副總經理當庭繳交犯罪所得1萬8000元，檢察官諭令以50萬元交保，另名李姓被告以20萬元交保，檢察官將持續訊問其他被告與證人。