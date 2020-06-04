快訊

失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被彈劾槓監委的陳隆翔：我不曾愧對檢察官這個身分

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，陳隆翔自認坦蕩、可受公評，向司法院職務法庭聲請公開審理，明天開辯論庭，今天下午他在檢察官論壇貼文表示「 我不曾愧對檢察官這個身分」。

陳隆翔今天下午在檢察官論壇貼文，內容如下：

31年前的今天，中國大陸的民運人士為了自由人權奮戰，但「人權」迄今在對岸仍無從實現。而「人權」在我國雖然耳熟能詳，但其實，人權的核心價值，無非是「程序正義」，也就是不容許國家機關以「不擇手段、不問是非及不計代價」的方式來實現其目的。

很遺憾的是，本人所遭受的待遇，正是違反程序正義的集合產物。簡言之，從監察權的發動開始，歷經幾次的調查（委員的偏頗、未賦予本人程序保障的突襲等），或於之後彈劾案的審查及移送（涉嫌違反一事不再理及多數決原則的二度表決暨未將本人閱卷後提出的完整答辯移送職務法庭等），甚至於移送懲戒後，仍違反法定程序，無視本人防禦權的無端追加訴訟。

我想說的是，司法官，或者公務員也好，也是人民，當然也享有人權的保障，我不是要否定所謂司法官的退場機制，但彈劾制度本身是目的，而不是工具，若容許為了使特定案件能重起偵查（按：譯文是說要用彈劾來聲請再審，不曉得是監察委員對法律的誤解，或另有其意），而以「不擇手段、不問是非及不計代價」的方式來濫用彈劾權，那麼我們國家的憲政秩序將蕩然無存。

曾經某位監察委員在第一次約詢本人時，要我代表檢察界發言，我當時表示我不敢代表全體檢察官，當然現在也是。這個案子也讓我一度心灰意冷，有了比較消極的念頭，但有一首日文歌曲「Ninelie」的旋律及歌詞總是在我腦海裡迴盪著「Don't be afraid,daybreak has come」。

明天6/5上午的言詞辯論，希望就是這場戰役的最後一哩路，我不敢代表全國檢察官，但我不曾愧對檢察官這個身分。感謝一直關注小弟的先進、前輩們，不論是有形或是無形的支持，我都感念在心，明天我會好好加油。

台中地檢署 陳隆翔

台中地檢署檢察官陳隆翔（圖中）在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，明天職務法庭開辯論庭，今天下午他在檢察官論壇貼文表示「 我不曾愧對檢察官這個身分」。圖／本報資料照
台中地檢署檢察官陳隆翔（圖中）在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，明天職務法庭開辯論庭，今天下午他在檢察官論壇貼文表示「 我不曾愧對檢察官這個身分」。圖／本報資料照

檢察官 人權 司法院

延伸閱讀

香港六四晚會中斷 德國人權官員：遺憾

不實請領特別費 桃園前副縣長葉世文獄中遭彈劾

六四31周年 民進黨發聲明再提李明哲遭迫害

美國示威潮啟示 徐世榮盼台灣要有人權部門

相關新聞

桃園濫訴男遭重罰6萬 法官說重話：法院不是讓你這樣玩

黃姓男子曾對警方提告損害賠償，但訴狀語焉不詳，又不補正、繳裁判費，屢遭法官駁回，黃卻控訴法官枉法、濫權，前後對桃園地院民...

承億文旅疑涉詐取暖冬補助款項 董事長等12人到案

承億文旅被告發以不實資料詐取暖冬補助，台中檢調今天上午兵分5路，前往嘉義市承億文旅總部及中南部承億4家飯店搜索，查扣相關...

被彈劾槓監委的陳隆翔：我不曾愧對檢察官這個身分

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，陳隆翔自認坦蕩、可受公評，向司法院...

雙方屬私法關係 輔大夏林清停聘處分移送新北地院審理

輔仁大學社科院前院長夏林清爆出疑似對心理系性侵案「吃案」，遭校教評會決議停聘一年，且經教育部核准。夏女不服提告，一審認為...

通姦罪違憲 婚外情產子夭折姦情曝光 人妻、小王判免訴

已婚李姓女子與婚外情對象有染懷孕，嬰兒生產當天即死亡。李女的丈夫一個多月後才知情提告，並與李女離婚。法院審理期間，宣告通...

疑涉詐領秋冬補助遭檢調搜索 承億文旅：全面配合

檢調單位今天中午到承億建設總部辦公室，及承億文旅嘉義市「桃城茶樣子」等飯店搜索，要求業者提供去年秋冬旅遊補助、飯店住宿名...

入主東森電視爆內線交易 東森國際前副總50萬元交保

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票...

市府無權阻止中火 將提新管制條例

台中市政府對台電中火重啟遭撤照的兩部機組，已無權阻止？自台電對外宣稱將重啟機組以來，近兩天適逢台中市議會警衛環消的業務質詢期間，部分藍營議員質詢時都請環保局要極力阻止中火重啟舊機組；但4日環保局長吳志超無奈的表示：「無權阻止。」

酒駕累犯控警察故意針對 提國賠求償20萬遭打臉

桃園翁姓男子多次酒駕遭，他自稱遭龍潭警方攔查30多次，控訴警方刻意針對，還對他說「看到你就討厭」，向龍潭分局提國賠求償2...

茂德入主東森電視 爆內部人涉內線交易搶買股票遭約談

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票...

補教老師胸悶暫離教室竟傳霸凌 得和5學生一起賠錢

新北市某知名補習班柯姓老師，2015年某日因身體不適離開教室透氣，未料教室竟在此時傳霸凌事件，1名年約7、8歲的學童遭5...

不實請領特別費 桃園前副縣長葉世文獄中遭彈劾

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文，因林口及八德合宜住宅案、財產來源不明案等被判處十四年定讞，現已在監服刑，今天再遭監察院...

熱門新聞

黃氏兄弟隱私報導鏡週刊道歉撤稿 法官：已違反個資法

影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車

獨／詐領秋冬補助？檢調今搜索承億文旅飯店辦公室調查

驚嚇度破表…鎮民代表下鄉考察 意外發現氣絕失蹤女子

影／國家隊口罩工廠私下囤積 每片10元出售70萬片牟利

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。