被彈劾槓監委的陳隆翔：我不曾愧對檢察官這個身分

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，陳隆翔自認坦蕩、可受公評，向司法院職務法庭聲請公開審理，明天開辯論庭，今天下午他在檢察官論壇貼文表示「 我不曾愧對檢察官這個身分」。

陳隆翔今天下午在檢察官論壇貼文，內容如下：

很遺憾的是，本人所遭受的待遇，正是違反程序正義的集合產物。簡言之，從監察權的發動開始，歷經幾次的調查（委員的偏頗、未賦予本人程序保障的突襲等），或於之後彈劾案的審查及移送（涉嫌違反一事不再理及多數決原則的二度表決暨未將本人閱卷後提出的完整答辯移送職務法庭等），甚至於移送懲戒後，仍違反法定程序，無視本人防禦權的無端追加訴訟。

我想說的是，司法官，或者公務員也好，也是人民，當然也享有人權的保障，我不是要否定所謂司法官的退場機制，但彈劾制度本身是目的，而不是工具，若容許為了使特定案件能重起偵查（按：譯文是說要用彈劾來聲請再審，不曉得是監察委員對法律的誤解，或另有其意），而以「不擇手段、不問是非及不計代價」的方式來濫用彈劾權，那麼我們國家的憲政秩序將蕩然無存。

曾經某位監察委員在第一次約詢本人時，要我代表檢察界發言，我當時表示我不敢代表全體檢察官，當然現在也是。這個案子也讓我一度心灰意冷，有了比較消極的念頭，但有一首日文歌曲「Ninelie」的旋律及歌詞總是在我腦海裡迴盪著「Don't be afraid,daybreak has come」。

明天6/5上午的言詞辯論，希望就是這場戰役的最後一哩路，我不敢代表全國檢察官，但我不曾愧對檢察官這個身分。感謝一直關注小弟的先進、前輩們，不論是有形或是無形的支持，我都感念在心，明天我會好好加油。

台中地檢署 陳隆翔