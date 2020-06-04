雙方屬私法關係 輔大夏林清停聘處分移送新北地院審理

輔仁大學社科院前院長夏林清爆出疑似對心理系性侵案「吃案」，遭校教評會決議停聘一年，且經教育部核准。夏女不服提告，一審認為教育部未善盡保障大學自治職權，去年4月12日撤銷原處分。案經上訴，最高行政法院認為停聘通知屬私法關係，移送至新北地院審理，原處分則撤銷確定。

也就是說，夏林清應在新北地院民事庭，對輔大提起確認勞動關係存在之訴，以資救濟。

2015年6月間，輔大心理系發生性侵事件。2016年3、5月，受害人的男友在臉書發文，爆出夏林清參與的工作小組疑似吃案，為校系名聲欲息事寧人，還用言語造成被害人二次傷害。夏認為指控不實，6月公開回擊，讓受害人在臉書道歉，讓事件如滾雪球般擴大。

夏遭停聘後，提告主張教育部審核輔大校教評會決議，沒注意對她有利部分資料，沒發揮糾正程序違失功能，甚至教育部一開始就「分案錯誤」將「師生糾紛」硬推成「性平案」要輔大啟動性平調查。

一審指出，校教評會決議停聘一年，是加入考量夏所引發外部對於輔大各種壓力，藉以「平息眾怒」，顯然出於與教師適格與否無關考量，因而有裁量濫用違法情事。

教育部基於協力保障大學自治職權，於行使教師法同意權時，原不應核准校教評會決定，卻不僅未善盡該等職權，甚而於作成決議前，即一再行文輔大促其召開會議，否則將處罰，不無干涉大學人事自治之嫌。

案經上訴，最高行認定輔大「停聘通知」屬私法契約行為，並非行政處分，移送至有受理訴訟權限的管轄法院。至於教育部的原處分，法院查出校長江漢聲非校教評會委員，卻於夏林清離席後、校教評會就本議題進行討論前陳述意見。

江漢聲表示備受教育部、立委及監察院等外界壓力，如不盡快處理此事，學校名譽及經費補助都會受損，致夏林清無從聞問其說明內容，而就其陳述內容表示意見，已構成突襲，有程序違法瑕疵。

合議庭認為，江的行為足以影響該會作成正確決定，且傷及校教評會決定的客觀公信力，已然有悖設置大學教評會專業評斷及保障教師工作權的立法精神，違反公正作為程序義務，教育部未察，逕以原處分予以核准，自有違誤。