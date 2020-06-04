承億文旅疑涉詐取暖冬補助款項 董事長等12人到案

承億文旅被告發以不實資料詐取暖冬補助，台中檢調今天上午兵分5路，前往嘉義市承億文旅總部及中南部承億4家飯店搜索，查扣相關帳冊，以及住宿等資料，檢察官指揮調查員約談承億文旅董事長戴俊郎、飯店會計及財務主管共12人，帶到法務部調查局台中市調查處，針對本案諸多疑點，漏夜調查。

中檢表示，承億文旅經主管機關告發於去年1月1日至1月31日止，在暖冬補助期間，涉嫌以不實資料詐財，該案由檢察官張聖傳指揮偵辦。