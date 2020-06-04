快訊

港人不理會當局禁制 參加六四燭光晚會

政院要求挺國旅 全台金融業狂砸30.32億給員工旅遊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

承億文旅疑涉詐取暖冬補助款項 董事長等12人到案

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

承億文旅被告發以不實資料詐取暖冬補助，台中檢調今天上午兵分5路，前往嘉義市承億文旅總部及中南部承億4家飯店搜索，查扣相關帳冊，以及住宿等資料，檢察官指揮調查員約談承億文旅董事長戴俊郎、飯店會計及財務主管共12人，帶到法務部調查局台中市調查處，針對本案諸多疑點，漏夜調查。

中檢表示，承億文旅經主管機關告發於去年1月1日至1月31日止，在暖冬補助期間，涉嫌以不實資料詐財，該案由檢察官張聖傳指揮偵辦。

檢察官今天上午指揮台中、嘉義調查人員，兵分5路至嘉義承億文旅總部、及中南部承億4家飯店搜索，查扣相關帳冊，以及飯店住宿名單、住宿資料等，今天下午約談承億文旅董事長戴俊郎、飯店會計及財務主管等12人到案，漏夜調查。

承億文旅被告發以不實資料詐取暖冬補助，台中檢調今天下午約談董事長、飯店會計及財務主管共12人，帶到法務部調查局台中市調查處，針對本案諸多疑點，漏夜調查。圖／本報資料照
承億文旅被告發以不實資料詐取暖冬補助，台中檢調今天下午約談董事長、飯店會計及財務主管共12人，帶到法務部調查局台中市調查處，針對本案諸多疑點，漏夜調查。圖／本報資料照

暖冬補助 嘉義 檢察官

延伸閱讀

疑涉詐領秋冬補助遭檢調搜索 承億文旅：全面配合

獨／詐領秋冬補助？檢調今搜索承億文旅飯店辦公室調查

嘉義縣宴請陳時中12道特產料理美食 搶先曝光上菜

警局藝文：女所長放下警槍拿畫筆 藝術家檜木板畫火車

相關新聞

桃園濫訴男遭重罰6萬 法官說重話：法院不是讓你這樣玩

黃姓男子曾對警方提告損害賠償，但訴狀語焉不詳，又不補正、繳裁判費，屢遭法官駁回，黃卻控訴法官枉法、濫權，前後對桃園地院民...

「輔大男」戀「世新女」 在警分局掐她脖子要復合

輔大蔡姓男學生不甘與世新李姓女友分手，尾隨李女到台北市警文山二分局，以手臂勾李女脖子要求復合，被控強制罪；蔡不認罪，稱事...

茂德入主東森電視 爆內部人涉內線交易搶買股票遭約談

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票...

雙方屬私法關係 輔大夏林清停聘處分移送新北地院審理

輔仁大學社科院前院長夏林清爆出疑似對心理系性侵案「吃案」，遭校教評會決議停聘一年，且經教育部核准。夏女不服提告，一審認為...

承億文旅疑涉詐取暖冬補助款項 董事長等12人到案

承億文旅被告發以不實資料詐取暖冬補助，台中檢調今天上午兵分5路，前往嘉義市承億文旅總部及中南部承億4家飯店搜索，查扣相關...

通姦罪違憲 婚外情產子夭折姦情曝光 人妻、小王判免訴

已婚李姓女子與婚外情對象有染懷孕，嬰兒生產當天即死亡。李女的丈夫一個多月後才知情提告，並與李女離婚。法院審理期間，宣告通...

疑涉詐領秋冬補助遭檢調搜索 承億文旅：全面配合

檢調單位今天中午到承億建設總部辦公室，及承億文旅嘉義市「桃城茶樣子」等飯店搜索，要求業者提供去年秋冬旅遊補助、飯店住宿名...

入主東森電視爆內線交易 東森國際前副總50萬元交保

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票...

市府無權阻止中火 將提新管制條例

台中市政府對台電中火重啟遭撤照的兩部機組，已無權阻止？自台電對外宣稱將重啟機組以來，近兩天適逢台中市議會警衛環消的業務質詢期間，部分藍營議員質詢時都請環保局要極力阻止中火重啟舊機組；但4日環保局長吳志超無奈的表示：「無權阻止。」

酒駕累犯控警察故意針對 提國賠求償20萬遭打臉

桃園翁姓男子多次酒駕遭，他自稱遭龍潭警方攔查30多次，控訴警方刻意針對，還對他說「看到你就討厭」，向龍潭分局提國賠求償2...

補教老師胸悶暫離教室竟傳霸凌 得和5學生一起賠錢

新北市某知名補習班柯姓老師，2015年某日因身體不適離開教室透氣，未料教室竟在此時傳霸凌事件，1名年約7、8歲的學童遭5...

不實請領特別費 桃園前副縣長葉世文獄中遭彈劾

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文，因林口及八德合宜住宅案、財產來源不明案等被判處十四年定讞，現已在監服刑，今天再遭監察院...

熱門新聞

黃氏兄弟隱私報導鏡週刊道歉撤稿 法官：已違反個資法

影/桃市民宅大火3人逃出 春日路大塞車

獨／詐領秋冬補助？檢調今搜索承億文旅飯店辦公室調查

驚嚇度破表…鎮民代表下鄉考察 意外發現氣絕失蹤女子

影／國家隊口罩工廠私下囤積 每片10元出售70萬片牟利

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。