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桃園濫訴男遭重罰6萬 法官說重話：法院不是讓你這樣玩

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

黃姓男子曾對警方提告損害賠償，但訴狀語焉不詳，又不補正、繳裁判費，屢遭法官駁回，黃卻控訴法官枉法、濫權，前後對桃園地院民事庭9位法官提告，法官孫健智以黃濫訴造成司法資源浪費，裁罰他最高6萬元罰鍰，並在裁定書寫到，要給黃一個教訓，讓他知道「法院不是讓你這樣玩的」。

經查，黃男曾對桃園分局、大溪分局、鐵警台中分局、林口分局，及新竹第三分局提民事訴訟，經承審法官裁定限期補正未果遭駁回，黃就控告法官「枉法裁定」，又指稱與他無關案件的法官枉法。

法院發現，黃不補正又告法官的行徑，早就不是第一次，同樣因未依照程序補正、繳納裁判費遭駁回，前後竟連續對民事庭9名法官提告損害賠償，但又不表明訴訟標的、應受判決事項聲明，還指控法官非法駁回、枉法裁定，主張給付濫權衍生損失費用，卻要法院自行認定。

另黃還曾告警政署損害賠償，但他在訴狀聲明「請求警政署發還他依規定拾得遺失物」，有關何時、何地，何物都沒交代，語焉不詳，法院命補正後，黃卻具狀稱「拾得物品眾多，無法一一贅述」。

法官孫健智於裁定指出，王男屢次提起訴訟，因未依法表明訴訟標的、原因事實，訴之聲明及未繳納裁判費，經定期命補正而逾期不補，才經裁定駁回。

但王多半不經正當管道尋求救濟，反而指承審法官枉法、濫權，又另提告損害賠償，但同樣仍照法定程序再遭駁回，可見他濫訴成性、惡意浪費司法資源。

裁定還提到，依民事訴訟規定，原告一遞狀，法院就必須分案、以裁定定期命補正，若原告不補正，法院還得下裁定駁回，期間印製相關文件耗費紙張、送達文書郵資等都還是小事。

但司法人員因陷入窮忙，沒能將寶貴時間、精力用在真正有需要訴訟伸張權利、解決紛爭的人，才是黃男濫訴造成最嚴重的浪費，因此從重裁罰黃6萬元罰鍰，要給黃一個教訓，讓他知道「法院不是讓你這樣玩的」。

黃男屢屢濫訴，法官裁定重罰他6萬元，並在裁定書寫到，要給黃一個教訓，讓他知道「法院不是讓你這樣玩的」。記者曾健祐／攝影
黃男屢屢濫訴，法官裁定重罰他6萬元，並在裁定書寫到，要給黃一個教訓，讓他知道「法院不是讓你這樣玩的」。記者曾健祐／攝影

裁判 濫權 司法

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