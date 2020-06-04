通姦罪違憲 婚外情產子夭折姦情曝光 人妻、小王判免訴

已婚李姓女子與婚外情對象有染懷孕，嬰兒生產當天即死亡。李女的丈夫一個多月後才知情提告，並與李女離婚。法院審理期間，宣告通姦罪違憲，法官諭知免訴。

判決指出，李女從2016年至2018年間，在婚外情對象周姓男子住處，以每周約2 次頻率發生姦淫行為。李女受孕後，2018年6月30日在醫院產子，但男嬰當晚死亡。

男嬰的遺體在醫院冰存1個多月後，李女的丈夫接到里長通知，才知妻子在醫院產子夭折情事，控告李女犯通姦罪嫌，周涉嫌與妻子相姦，基隆地檢署偵結將兩人起訴。