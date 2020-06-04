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通姦罪違憲 婚外情產子夭折姦情曝光 人妻、小王判免訴
已婚李姓女子與婚外情對象有染懷孕，嬰兒生產當天即死亡。李女的丈夫一個多月後才知情提告，並與李女離婚。法院審理期間，宣告通姦罪違憲，法官諭知免訴。
判決指出，李女從2016年至2018年間，在婚外情對象周姓男子住處，以每周約2 次頻率發生姦淫行為。李女受孕後，2018年6月30日在醫院產子，但男嬰當晚死亡。
男嬰的遺體在醫院冰存1個多月後，李女的丈夫接到里長通知，才知妻子在醫院產子夭折情事，控告李女犯通姦罪嫌，周涉嫌與妻子相姦，基隆地檢署偵結將兩人起訴。
法院指出，犯罪後的法律已廢止刑罰，應諭知免訴判決。刑法第239條規定「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同」，大法官釋憲廢止後失去效力，李女與周男行為已無刑事法律規定可資處罰，因此不經言詞辯論諭知免訴。
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