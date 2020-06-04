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疑涉詐領秋冬補助遭檢調搜索 承億文旅：全面配合
檢調單位今天中午到承億建設總部辦公室，及承億文旅嘉義市「桃城茶樣子」等飯店搜索，要求業者提供去年秋冬旅遊補助、飯店住宿名單及住宿資料，疑似針對是否有遊客未實際入住，卻詐領50萬元補助金做調查。承億文旅表示，政府單位需求資料，公司一律全面配合。
據了解，本次指揮調查單位橫跨台中、嘉義二地，調查站人員除調閱相關財會資料，比對入住、請領補助明細，也現場詢問公司員工，是否有登記住宿未入住而請補助。
承億文旅今天發出聲明指出，政府單位需求資料，公司一律全面配合。但是即使近年旅遊觀光環境受到衝擊，公司從未資遣員工及實施無薪假，照顧每位員工是企業的基本責任。相關調查結果以檢調單位為主，請民眾勿散播不實言論以訛傳訛。
承億文旅品牌長簡巧珊表示，承億文旅自2011年創立第一間飯店以來，憑藉喜愛文創設計風格的旅客支持，公司不斷將台灣地方文化之美的熱情，轉化在旅館空間美學及旅客體驗上，未來也會持續支持政府倡導國內旅遊。
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