疑涉詐領秋冬補助遭檢調搜索 承億文旅：全面配合

檢調單位今天中午到承億建設總部辦公室，及承億文旅嘉義市「桃城茶樣子」等飯店搜索，要求業者提供去年秋冬旅遊補助、飯店住宿名單及住宿資料，疑似針對是否有遊客未實際入住，卻詐領50萬元補助金做調查。承億文旅表示，政府單位需求資料，公司一律全面配合。

據了解，本次指揮調查單位橫跨台中、嘉義二地，調查站人員除調閱相關財會資料，比對入住、請領補助明細，也現場詢問公司員工，是否有登記住宿未入住而請補助。

承億文旅今天發出聲明指出，政府單位需求資料，公司一律全面配合。但是即使近年旅遊觀光環境受到衝擊，公司從未資遣員工及實施無薪假，照顧每位員工是企業的基本責任。相關調查結果以檢調單位為主，請民眾勿散播不實言論以訛傳訛。