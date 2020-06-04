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入主東森電視爆內線交易 東森國際前副總50萬元交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票，涉嫌內線交易。台北地檢署今兵分18路搜索相關人等住處，約談林、東森國際前副總經理謝長仲等16人，謝當庭認罪並繳回犯罪所得1萬8千多元，檢方命以50萬交保。

2017年11月，地產界大亨茂德機構總裁張高祥旗下茂德國際投資公司擬砸下177億元，買下東森電視100%股權，成為近年國內電視頻道市場最大一筆交易案。總裁王令麟賣出21.32%東森電視股權，自此全面退出東森電視，進帳37.78億元。

檢調獲報，11月2日，重大訊息公布東森國際出售東森電視股權給茂德國際投資公司，卻於重訊公布前，即有茂德及東森電視多組內部人士，於2017年10月間、11月初，陸續進場買入東森國際股票。

據調查，林則奘的私人LINE群組，於10月間與親友團共購入1千多張東森國際股票，擬制性獲利上百萬元，謝長仲則在11月初購買50張股票，11月9日全數賣出，其他內部人則約購入數10張股票，均涉內線交易，不法所得共超過百萬元。

檢察官劉怡婷今指揮台北市調處，兵分18路搜索相關人等住處，約談林、東森國際前副總經理謝長仲等16人，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。謝長仲當庭認罪並繳回犯罪所得，檢方命以50萬元交保。

東森國際前副總經理謝長仲在交易案重訊公布前搶買股票，再出脫獲利，涉嫌違反證交法內線交易罪，當庭繳回犯罪所得，檢察官命以50萬元交保候傳。記者賴佩璇／攝影。
東森國際前副總經理謝長仲在交易案重訊公布前搶買股票，再出脫獲利，涉嫌違反證交法內線交易罪，當庭繳回犯罪所得，檢察官命以50萬元交保候傳。記者賴佩璇／攝影。

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