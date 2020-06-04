酒駕累犯控警察故意針對 提國賠求償20萬遭打臉

桃園翁姓男子多次酒駕遭，他自稱遭龍潭警方攔查30多次，控訴警方刻意針對，還對他說「看到你就討厭」，向龍潭分局提國賠求償20萬元，警方反駁，攔查翁是因他沒戴安全帽、逆向，酒測也確實超標；法院認為，翁酒駕多次遭判刑，控訴警方也沒提出實證，予以駁回，可上訴。

翁主張，姚姓、王姓警員2018年7月起在外執勤看到他時，就會攔下要求酒測，還說姚甚至跟車到他家，直到去年5月底，已經被警方酒測多達30幾次，認為明顯是針對他的惡意行為，期間多次酒駕都沒測出酒精反應。

翁認為，2名警察臨檢行為已違反警職職權行使法第8條規定，也不符合比例原則，翁並指控，有次到派出所領取文件時，姚員當著他面說「我看到你每天在我派出所晃上晃下，看到就討厭」，認為警方侵害他人身自由、隱私，造成身心痛苦，提起國賠向龍潭分局求償20萬元。

警方則說，姚、王分別在2018年12月9日、2019年3月11日攔查翁，測得呼氣值每公升0.32毫克、0.27毫克，因酒測超標涉犯公共危險，所以有對翁製作筆錄，但過程並無任何不法，2案翁也前後遭判刑。

警方表示，翁針對員警執勤不法、有針對性及情緒性字眼等都沒有舉證，翁也未具體說明自己所受損害和警方有和因果關係，認為和請求國賠要件不符。

法院查，翁先在書狀中稱警員對他酒測20幾次，後在言詞辯論中改口說是30幾次，前後主張不一，另王員表示，一共也才攔查過翁3次，是因翁沒戴安全帽、逆向，且他臉色通紅酒測超標；姚則說，約攔查翁1至3次，其中1次超標，另2次未達刑法標準，且因對方車速過快才攔下。