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茂德入主東森電視爆內線交易 檢調兵分18路搜索約談

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茂德入主東森電視 爆內部人涉內線交易搶買股票遭約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票，涉嫌內線交易。聯合報系資料照片
建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票，涉嫌內線交易。聯合報系資料照片

建商茂德集團於2017年入主東森電視，檢調獲報交易案重大訊息公布前，時任茂德國際投資法務長林則奘等內部人，提早進場買股票，涉嫌內線交易。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分18路搜索相關人等住處，約談林、東森國際前副總經理謝長仲等16人，全案朝違反證交法方向偵辦。

2017年11月，地產界大亨茂德機構總裁張高祥旗下茂德國際投資公司擬砸下177億元，買下東森電視100%股權，成為近年國內電視頻道市場最大一筆交易案。總裁王令麟賣出21.32%東森電視股權，自此全面退出東森電視，進帳37.78億元。

檢調獲報，東森國際出售東森電視股權給茂德國際投資公司的重大訊息公布前，即有茂德及東森電視多組內部人士，於2017年10月間、11月初，陸續進場買入東森國際股票。

據調查，林則奘的私人LINE群組，於10月間與親友團共購入1千多張東森國際股票，擬制性獲利上百萬元，謝長仲則在11月初購買50張股票，11月9日全數賣出，其他內部人則約購入數10張股票，均涉內線交易，不法所得共超過百萬元。

檢察官劉怡婷今指揮台北市調處，兵分18路搜索相關人等住處，約談林、東森國際前副總經理謝長仲等16人，預計晚間移送複訊，漏夜偵訊。

德國 北市 內線交易

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