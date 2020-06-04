市府無權阻止中火 將提新管制條例

台中市環保局長吳志超4日承認目前並無阻止中火重啟舊機組的權力，正準備重提新的生煤管制條例。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

台中市政府對台電中火重啟遭撤照的兩部機組，已無權阻止？自台電對外宣稱將重啟機組以來，近兩天適逢台中市議會警衛環消的業務質詢期間，部分藍營議員質詢時都請環保局要極力阻止中火重啟舊機組；但4日環保局長吳志超無奈的表示：「無權阻止。」

中市府無力回天？

包括市議員李中、賴義鍠、吳瓊華、張瀞分、張廖乃綸等國民黨議員，皆陸續質詢吳志超，對於中火重啟遭撤照的兩部機組，罔顧中部人健康的行為，要求強力執法，吳志超多次回答，都表示會嚴密稽查，依法辦理。但是，到底依什麼法辦理，能夠開罰到什麼程度，都未具體答覆。

4日下午輪到楊正中質詢，他問說，市府到底有沒有權力阻止中火重啟機組？吳志超表示，若中火重啟機組，會依法開罰。但楊追問說：「依什麼法？」吳雖表示，市府會繼續爭取行政救濟，但楊指出，中央已宣布台中管制生煤自治條例自始無效，市府打行政救濟，會有用嗎？

楊正中擔心，一旦行政救濟無效，不但無法依管制生煤條條處罰中火，連之前裁罰的數千萬元，都要還給中火。再者，中央已修訂空污法，將地方能否決定展延機組的權限收歸中央，地方有何法令可以處罰中火。吳志超最後才有氣無力說，目前確實無法可以阻止中火重啟兩部機組。

提新管制條例

楊正中與林汝洲都表示，不論行政救濟或之前說要提出的釋憲案，不但曠日廢時，而且在空窗期間，市府根本難以對中火有任何制裁能力；要求環保局儘速提出新的管制生煤自治條例。吳志超表示，環保局已著手進行新條例草案的提出。

另外，楊正中也要求，市府既已無權力管轄，就要對外說清楚，有權才有責，中央把權力收回去，就要自行負責，台中市府不要已經沒有了權力，卻要承擔中火持續燃煤空污的責任。

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