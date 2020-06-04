謊稱混油「全外銷」 富味鄉前董座有罪判決今被撤銷

芝麻油大廠富味鄉2013年間被控販售混摻棉籽油的油品，前董座陳文南、前執行副總林秀蓉擔心股價下跌，林女當年10月21日到櫃買中心辦說明會，透過媒體宣稱富味鄉公司進口後精煉的棉籽油「全數外銷」，又在公開資訊觀測站網站刊登棉籽原油來自澳洲，精煉後未在國内銷售，還檢附委託未檢出棉籽酚的試驗報告書，台灣高等法院更一審去年底依證交法公告不實罪判陳、林女各2年4月徒刑，最高法院今撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，林女透過媒體向不特定大眾散布，又在資訊網站刊登公告時間2013年10月21日，距離2011年公司摻入棉籽油油品銷售國內市場，發生對股東權益或證券價格有重大影響事項已超過2年，是否屬於證交法規定「事實發生之日起二日內」的公告，仍有需釐清之處，應查明後並正確適用法律，以昭折服。

另外，陳文南和陳瑞禮成立富鼎資源科技公司，兩人因富鼎公司營運不佳，2011年7月4日至2013年10月9日間，陳瑞禮把富鼎公司製造、用單價較低的玉米油混入單價較高的芝麻油油品，陳文南核准後，賣給富味鄉，賺了2068萬元，富味鄉因此受損害。陳文南、陳瑞禮被控加重背信罪，更一審認為，兩人所為與背信罪構成要件不符，改判無罪。

但最高法院認為，陳文南等人為了富鼎公司利益，讓富味鄉用偏高價格買入油品，已對富味鄉造成損害，即使事後陳文南把富味鄉油品賣給他人，牟得的不法利益多於原先損害，仍無解於陳文南2人應負的責任，認為原審判無罪，顯有未洽，因此撤銷原判決，發回更審。

一審時，新北地院依證交法背信罪、公告不實罪判陳5年6月徒刑，林秀蓉犯公告不實罪遭處刑3年4月，兩人皆上訴，檢察官則認為「量刑過輕」而上訴。更一審認為雙方的主張都沒理由，不過一審沒有考量到兩被告在偵查中自白可減刑的規定，因此撤銷改判。

更一審審理時，林秀蓉雖坦承有在公開說明會和公開資訊觀測站上發布棉籽油沒在國內銷售等不實訊息，但稱這是為了維護公司商譽，不是要影響股價；陳文南則辯稱沒有指示林女說謊，且當時他人在國外。

更一審調查證人證述、通聯紀錄等證據，認為陳與林女間有犯意聯絡，而經公告的不實訊息，對富味鄉公司來說確實屬證交法所指「其他足以影響公司繼續經營之重大情事」，屬事實發生後應於2日内公告申報事項。