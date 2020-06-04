抓問題工程車 代檢廠疑用選手車冒驗業者遭羈押

順盈汽車代檢廠林姓業者，涉嫌勾結代檢黃牛行、收賄，讓問題工程車通過檢驗繼續上路。士林地檢署昨天指揮廉政署約談業者、黃牛、車主共計29人，林等6人依貪污、偽造文書罪嫌送辦，檢察官複訊聲押林，今天法院裁定羈押禁見，其餘5人檢方諭知3萬至8萬不等金額交保。

陽明山仰德大道2017年間，爆發混凝土泵浦車連環車禍，釀成4死8傷慘劇，全案由士林地方法院審理中。士檢偵辦期間，懷疑移除手煞車的混凝土泵浦車，竟能大膽開上路，恐存有弊案，從扣案證據追出代檢廠業者與代檢黃牛涉嫌不法。

士檢去年10月大動作偵辦代檢廠弊案，約談62人，以貪污治罪條例受賄及行賄罪、偽造文書罪嫌，聲押3家代檢廠黃姓、呂姓、紀姓業者，以及吳姓黃牛等4人，法院裁定聲押禁見。

昨天士檢再度出擊，偵辦位在中部的順盈代檢廠，指揮廉政署在台北、台中等地，共約談29人，其中包含50多歲林姓業者、簡姓、陳姓檢驗員、翁姓代檢黃牛及2名輸入員等6人，以及23名車主。

檢方指出，2017至2019年間，林姓負責人涉嫌與翁姓黃牛行收賄，與去年3名業者犯罪手法雷同，涉嫌以「選手車」冒驗，讓問題車輛順利通過檢驗，還由員工更改車重等檢驗數據。