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「輔大男」戀「世新女」 在警分局掐她脖子要復合
輔大蔡姓男學生不甘與世新李姓女友分手，尾隨李女到台北市警文山二分局，以手臂勾李女脖子要求復合，被控強制罪；蔡不認罪，稱事情鬧到警局是人生的羞辱，要李女道歉，台北地院審理，依強制罪判蔡有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
檢方指控，李女去年11月初與蔡分手，蔡為求復合，11月29日下午到世新找李女談判，一路尾隨李女步行至文山二分局；蔡在分局停車場入出口，拉扯李女手部，以手臂勾住李女脖子，圍觀路人報警，蔡被起訴。
蔡辯稱，李女常提分手，但2人仍是情侶，事情鬧到警局是對他人生的羞辱，希望李女道歉；蔡還說，事發當天李女情緒暴躁，他怕她衝向馬路才動手抱人。
李女說，交往期間蔡常情緒失控，2人去年11月初已在北投警察局分手，雙方父母也在場，但蔡一直想復合；事發前，蔡到教室外找她、騷擾她，在文山第二分局車庫出口拉她的手，突然從背後掐住她的脖子。
黃姓員警證稱，看到蔡以右手抓住李女的左手、不讓李女離去，處理糾紛的過程中，並沒有看到李女有衝向馬路的舉動，法官認為，李女已表明不願交往，蔡仍緊追不捨、要求復合，不尊重對方的決定自由，妨害李女自由逾越合理範圍，蔡有罪。
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