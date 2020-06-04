「輔大男」戀「世新女」 在警分局掐她脖子要復合

輔大蔡姓男學生不甘與世新李姓女友分手，尾隨李女到台北市警文山二分局，以手臂勾李女脖子要求復合，被控強制罪；蔡不認罪，稱事情鬧到警局是人生的羞辱，要李女道歉，台北地院審理，依強制罪判蔡有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

檢方指控，李女去年11月初與蔡分手，蔡為求復合，11月29日下午到世新找李女談判，一路尾隨李女步行至文山二分局；蔡在分局停車場入出口，拉扯李女手部，以手臂勾住李女脖子，圍觀路人報警，蔡被起訴。

蔡辯稱，李女常提分手，但2人仍是情侶，事情鬧到警局是對他人生的羞辱，希望李女道歉；蔡還說，事發當天李女情緒暴躁，他怕她衝向馬路才動手抱人。

李女說，交往期間蔡常情緒失控，2人去年11月初已在北投警察局分手，雙方父母也在場，但蔡一直想復合；事發前，蔡到教室外找她、騷擾她，在文山第二分局車庫出口拉她的手，突然從背後掐住她的脖子。