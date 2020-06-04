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參觀女王頭跨越圍欄爆衝突 導遊和管理員各打五十大板

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，擅自跨越圍欄。園區蔡姓管理人員制止時，林用「三字經」台語髒話辱罵蔡，蔡則將林推倒受傷縫了8針，雙方互告。基隆地院審結，兩人都被判拘役50天，蔡獲宣告緩刑，但林因法官認為他是始作俑者，犯後態度不佳，未宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，林姓導遊2018年10月29日下午4點多，帶領中國大陸觀光團，進入野柳地質公園參觀之女王頭時，林未遵行指示路線行進，跨過吊掛「請勿跨越」的圍欄，進入遊客排隊等待與女王頭合照的棧板，想幫大陸觀光團員拍照。

蔡姓管理人員看見後上前制止，要求林不要闖進維持動線秩序的圍欄，並要求退出棧板。林不肯聽從，與蔡發生激烈口角衝突。

兩人爭執過程中，林用髒話辱罵蔡，蔡一時氣憤，動手毆打林的頭部及身體，造成林從女王頭前棧板摔落地面，頭部出現擦傷及撕裂傷，送醫縫合8針。

法官審理後指出，本案始做俑者是林男，身為導遊不以身作則，擅自跨越圍欄進入棧板，給大陸觀光團笑我國導遊可以漠視法規，並嗆聲甚至以髒話辱罵園區管理人員。林事後自我合理化行為，指全因管理員個人情緒過度反應造成，犯後態度不佳。

法官說，蔡男行為可議，但坦承犯行，自承一時情緒控制不佳，並表達賠償林男意願。林男求償金額從100萬多元降到40萬元，但蔡不同意，未能和解。林已提出刑事附帶民事訴訟求償，蔡也對林提出民事求償。

林的辯護人在法院審訊時指出，林稱只要蔡認錯，寫聲明書給他，刑事可以雙方互撤，民事求償就交由民事庭處理，但蔡不願意，所以未能和解。

蔡稱，在派出所就跟林說對不起，如果林沒打他，沒罵他，他為何沒事去打人。他願意賠償林，但對方要求金額太高了，他沒有辦法給付。

法官審結，依傷害罪判蔡拘役50天日，如易科罰金，以1千元折算1日。蔡坦承犯行，犯後態度良好，宣告緩刑 2年。林被依公然侮辱罪判拘役50天，如易科罰金，以1千元折算1日。林是始作蛹者，犯後未見改過反省之意，不予諭知緩刑。

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭跨越圍欄，蔡姓管理人員制止發生衝突。林用髒話罵蔡，蔡將林推倒受傷，兩人都被判拘役50天。圖／聯合報系資料照片
林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭跨越圍欄，蔡姓管理人員制止發生衝突。林用髒話罵蔡，蔡將林推倒受傷，兩人都被判拘役50天。圖／聯合報系資料照片

女王頭 導遊

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