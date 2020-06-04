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房仲抽甩棍攻擊同業 前科多法院認證「作風剽悍」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

魏姓房仲在住處管理員櫃台遇見有夙怨的楊姓同業，兩人口角。魏轉身佯裝離開，卻從腰際抽出甩棍攻擊楊；楊不甘心，先抓住甩棍，再揮拳痛毆、勒頸。魏、楊雙雙掛彩，楊報警，雙方互控傷害。台北地院認為魏有傷害、洗錢防制法、妨害自由前科，又先動手，判他2月徒刑，另處楊拘役30日，皆得易科罰金。高等法院駁回上訴定讞。

魏和楊都從事房屋仲介業，彼此不睦，去年3月6日中午，楊到台北市松山區、魏居住的社區管理員櫃台交付物品，兩人狹路相逢。魏、楊在交談後爭吵，大打出手。

上訴高院時，魏辯稱是楊撂話要找人堵他，指對方是來找他麻煩、恐嚇，他備甩棍是為了自保，宣稱自己是「正當防衛」。

楊姓房仲反控是魏找了一位穿粉紅色衣服的人在大廳圍堵他，他擔心出去後會遭攻擊、沒監視器，才沒直接離開。楊也主張出拳是正當防衛。

高院勘驗監視器畫面，發現魏在攻擊楊之前，已在社區管理員保全櫃台前停留5分鐘多，認為他如遭楊侵害，大可向保全員求助，但畫面中不僅沒有楊打人的舉動，反而清楚拍到魏迅速抽出甩棍毆打對方頭部3下、身體1下。高院認為魏傷害犯意明確，「正當防衛」之說不可採。

相對的，高院也認為如楊姓房仲擔憂遭圍堵，也可向保全員求援，但兩人吵架時，楊無求助之舉，且他在遭攻擊後握住了魏的甩棍，卻再用右拳毆打魏的頭兩下，也不算正當防衛。

高院認為魏、楊兩人都是故意傷害對方，應依法論科。魏姓房仲曾涉詐欺、洗錢等罪，高院認為他只因小事就蓄意拿鐵製甩棍打人，可見「作風剽悍」惡性不輕，加上又是先動手的人，因此與楊的刑度應該有所差別，同意一審量刑妥適。本案兩人都不能再上訴。

依據最高法院2011年度台上字第4939號判決意旨，若侵害已成過去，或預料有侵害而侵害行為尚屬未來，加害行為不能算「正當防衛」。

魏姓房仲與楊姓同業素有嫌隙，在口角後他佯裝離去，卻從交際抽出甩棍攻擊楊。台灣高等法院認為魏有過傷害、洗錢、妨害自由等前科，「作風剽悍」惡性非輕。示意圖／聯合報系資料照片
魏姓房仲與楊姓同業素有嫌隙，在口角後他佯裝離去，卻從交際抽出甩棍攻擊楊。台灣高等法院認為魏有過傷害、洗錢、妨害自由等前科，「作風剽悍」惡性非輕。示意圖／聯合報系資料照片

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