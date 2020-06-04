簡陋廠房製造醫用口罩 沒製造許可證負責人遭訴

慶豐商貿公司陳姓負責人，涉嫌新北市八里區辦公室、倉庫內，指示員工徒手分裝口罩等醫療器材，且無醫療器材製造許可，甚至擅自打印製作批號，檢方今年2月查扣現場7千多片口罩等證物。士林地檢署今天依藥事法起訴陳男，楊姓、林姓、張姓員工則獲緩起訴。

士檢指出，慶豐從2018年起，向上游廠商威欣利公司進貨「醫用口罩」，威尼斯公司進貨「好貼綳膠布」，明興公司進貨「便利妥急救綳敷料」，再自行分裝、印製批號、銷售，賺取62萬、500萬、1萬元，不法所得共563萬元。

起訴指出，陳指示員工在辦公室、倉庫，未消毒清潔，及隔絕外界污染源的環境下，拆封醫療器材外箱，徒手分裝口罩，放進「慶豐」字樣的零售包裝，分裝為一包數片，由楊姓品管在包裝上打印保存期限及製作批號，再透過下由各藥局對外販售給不特定消費者。

陳供稱，向上游購買醫材後，自行分裝並打上批號。林姓倉管、張姓業務助理及楊姓品管供稱，陳會用line指示醫材分裝、打上批號。

檢方表示，慶豐僅具有醫療器材販賣業許可證，未取得醫療器材「製造許可」，因此觸犯藥事法，未經核准擅自製造醫療器材罪嫌，且案發時新冠肺炎疫情蔓延，若任由非經核准擅自製造的醫用口罩在市面流通，非但無助緩解疫情，更有可能造成防疫缺口。

今年2月搜索慶豐，查扣7680片口罩、130萬餘片OK繃及敷料貼等物。查扣的衛生套並無更改、賦予不同的製作批號或有效日期，此部分不起訴處分。

檢察官指出，陳犯後已主動繳回50萬元犯罪所得，犯後態度尚佳，今年2月遭查獲後，積極改正並尋求醫療器材製造業許可證，也配合地檢署辦理扣案口罩變賣，建請法院處適當之刑，以示警懲。