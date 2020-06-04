女導遊與人夫交往 法院判賠30萬

新北一名翁姓女導遊與前公司的榮姓已婚男同事交往，去年9月感情曝光，被榮妻指控侵害配偶權，求償100萬元。示意圖／ingimage

新北一名翁姓女導遊與前公司的榮姓已婚男同事交往，去年9月感情曝光，被榮妻指控侵害配偶權，求償100萬元；新北地院審理時，翁女雖稱不知翁男婚姻狀況，但說法未被採信，最後被判賠30萬元。全案可上訴。

榮妻興訟指稱，翁女與丈夫是前年9月透過臉書取得聯繫，起初只訊息分享、按讚交流，後來感情升溫成男女朋友，翁女還給丈夫其住處鑰匙，2人在其住處發生過多次性關係，嚴重侵害配偶權。此外，翁女去年9月開始不斷傳訊騷擾她，另一方面卻繼續傳求愛簡訊給丈夫，也讓她備感痛苦。

審理時，翁女稱自己只聽榮男提過「前一段婚姻關係不快樂」、「離婚後仍要繼續照顧小孩」等語，但不清楚對方仍有婚姻，並指自己曾寄明信片到榮男公司，上頭寫著「我一直很愛你」、「with your lover happy life」等語，強調自己不知榮男婚姻狀況，否則怎可能公開示愛。

榮女表示，自己是去年9月出團回國後，因慶生計畫被拒，逼問原因才知榮男沒有離婚，2人也沒有發生性行為。

法院認為，翁女雖稱不知道榮男婚姻狀況，但她與榮男互加臉書好友，對方是否離婚並非難以查證。另外，翁女曾傳訊息給榮妻，內容提到「當初我會接受他，也是心疼他的婚姻不幸福」等語，也足以證明其與榮男交往時，已知榮男仍有婚姻關係。

法院調查，翁女雖然曾傳親密對話給榮男，但只能證明2人互動像熱戀中的情侶，無法認定2人曾發生性行為，最審酌侵害情節和雙方經濟狀況後，判她須賠榮妻30萬元。