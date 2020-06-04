花蓮縣議員蔡啟塔遭判15年 地檢8日傳喚到案執行

國民黨籍花蓮縣議員蔡啟塔在10年多前時任花蓮市長，因收受工程回扣涉貪，昨判刑15年、褫奪公權7年定讞。花蓮地檢署今表示，台中地檢署今天上午以函文發監執行，地檢署立即啟動防逃等相關執行機制，並訂於6月8日上午9時30分傳喚蔡啟塔到案執行，傳票已送達。

蔡啟塔是花蓮縣第一選區（花蓮市）議員，縣議會表示，收到內政部、中選會公文後，會依法解職，由落選的第二高票國民黨徐子芳遞補。

花蓮縣議會議事組主任潭進成說，預計內政部下周一會拿到判決書，並發文給中選會及縣議會，收到公文，並確定解除職務日期後，便辦理缺額遞補。

他表示，現在是縣議會總質詢定期大會，蔡啟塔第一輪50分鐘質詢已結束，為保障徐子芳權益，接到蔡的解職公文後，縣議將立即簽核送地方法院，儘速辦理徐子芳就職典禮，照理講應可參加第19屆第3次定期大會，但是否發言質詢，須由議長張峻同意，並有其他議員借出質詢時間。