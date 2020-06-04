針對私菸案發文稱昇恆昌走私賄賂 判刑2月

新北市一名楊姓男子在去年爆發私菸案期間，於臉書發文指控昇恆昌透過走私賄賂各公務部門，昇恆昌認為有損商譽提告；新北地方法院依散布文字誹謗罪判他有期徒刑2月，可上訴。

判決書指出，楊姓男子民國108年7月23日，在臉書（Facebook）發文「國安局走私煙？呵呵，關鍵字，昇恆昌，昇恆昌的獨門生意作了多久，這機場免稅商店走私煙就有多久。這門走私生意，本來就是昇恆昌賄賂各公務部門的門道」，遭昇恆昌認為詆毀名譽報警提告。

判決書指出，楊男在審理時辯稱，該文章是他個人親身體驗，他的親友曾在未出國的情形下拿到昇恆昌的物品，文章內容是對於可受公評之事的適當評論，且臉書資安有問題，他無法確定臉書友人是否可看到該文章。

新北地院審理法官認為，楊男文章設定可供任何點閱進入該網頁之人閱覽，且文章內容足以對昇恆昌的商譽產生負面觀感，楊男親友的故事則因難證實、不予採信。

法官認為，楊男是台大機械系畢業，且曾至中國擔任製造部經理、廠長，以及全球運籌總監等工作，可見具有相當社會經驗及智識程度，但他未經查證就發文，且犯後態度不佳、未與昇恆昌達成和解，日前依散布文字誹謗罪判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。