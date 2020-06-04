樂生園區懸空陸橋未環評 自救團體聲請假處分要求停工

國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」而向台北高等行政法院聲請假處分，主張懸空陸橋入口景觀工程未通過環評，違反環評法規定，應立即停工。法院火速分案，將於6月10日上午10點45分開庭調查證據。

國際愛地芽協會台灣分會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會和都市改革組織等團體，6月2日將「2020樂生人權考卷」掛在行政院前，要求行政院長蘇貞昌補考，並要求蘇記起2007年的承諾，立即出面協調，通盤檢討樂生園區整體發展計畫。

原樂生療養院被台北捷運規劃為新莊機廠預定地，16年前展開的自救抗爭活動避免療養院被全拆的命運，在機廠完工通車後，目前已進入院區重建工程階段。

不過，自救會認為，施工中的樂生園區入口意象設計案採電梯與迴轉坡道工程，完全放棄大平台緩坡道路的舊日景觀，院民進出極不方便，同時也違背過去的承諾。