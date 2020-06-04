2020大選第一件賄選案 男招募工會會員期約賄選獲緩刑
台南市李姓男子去年11月間招募工會會員時，每人繳1200元，會員每年可吃餐廳4次和全台旅遊10次以上，且每人可領取香腸、魚丸、可口奶滋等物，涉嫌為立委候選人賄選被起訴。台南地院合議庭認李犯公職人員選舉罷免法處1年8月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付10萬元，褫奪公權2年，可上訴。
案發時，立委候選人李武龍認為，對方未經他和父親李和順同意，冒用他名義掛名為工會顧問，並冒用父親名義掛名為會長，對外收費招攬會員，因其對外詐欺斂財行為已在選區造成影射他賄選的負面影響、破壞其名譽，他為捍衛自己名譽與清白，按鈴提告。台南地院併案審理。
檢警調調查，李姓男子去年11月16日，參加台南市第二選區立法委員候選人競選總部成立大會，心生支持之意，以未立案的「台南市麻豆魚丸豬肉工會發展協會」名義，自行掛名候選人李武龍父子為會長、顧問，向麻豆、善化地區散發該協會宣傳單，內載只要支付1200元的會費，「一年內可免費前往特約餐廳用餐4次」，每次每人餐費至少400元，已預計去年12月16日辦理年終餐會，一桌10人，每桌4000元。
另「每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用」，會員及家屬均可折抵旅遊費用200元，加入會員者另可獲得「魚丸8顆、香腸五節及可口奶滋餅乾2條」，總價值174元至184元，合計每人每年總價逾3774元至3784元，已逾所繳交的會員費用。
同時，李在散發宣傳單邀集會員時，以 LINE或口頭請求該選區立法委員選舉有投票權的人欲加入會員者，投票支持李武龍，兩名民眾因此同意加入成為該會會員，並繳交1200元會費。
合議庭審理時，李坦承犯行。辯護人主張李罹腦中風後伴隨認知功能減退及情緒障礙，且坦承犯行，犯後態度良好，請求酌減其刑。
合議庭認為，每於選舉前利用各種傳播媒體積極宣導政府查賄的決心，呼籲候選人及選民共同摒除賄選，然被告竟置若罔聞，對於有投票權人行求、期約賄賂及不正利益，敗壞選風、助長賄選，很不應該。
合議庭指出，李因一時失慮觸法，事後均已坦承犯行，深表悔悟，並審酌其賄選對象票數不多、所涉賄選價額不大，惡性尚非重大，經此偵、審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，諭知李緩刑3年，並於判決確定日起1年內，向公庫支付10萬元。
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