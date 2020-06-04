撞死人詐保4600萬 他還和死者妻上床懷孕判無期定讞

曾擔任保險業務的男子陳柏裕慫恿吳姓牛排店老闆投保4600萬元保險，事後和3名同夥陳奕全、張森安及林益田開車撞死吳，他還和死者妻子發生性行為；最高法院依殺人罪判陳柏裕無期徒刑、陳奕全、張森安及林益田分別判10年2月至14年6月不等徒刑定讞。

判決指出，陳柏裕熟悉保險業務，他得知吳男經濟狀況不佳，鼓惑吳以自己當被保險人，計畫性製造事故，造成身體傷殘的方式詐領殘廢保險金，減輕金錢壓力，吳男也同意，投保一級殘理賠保險金達4600多萬元。

陳柏裕2014年5月找人在牛排店持刀砍斷吳男左手臂，經送醫救治後仍未達一級殘疾，只向4家保險公司詐得理賠金20萬餘元；事隔3月，再用鐵鎚砸傷吳男左手，再由林駕車在高雄三民區某路口追撞騎車的吳男，導致左股骨幹骨折、左手掌壓砸傷及肌腱損傷等，仍未達一級殘疾。

陳柏裕無法拿到殘廢理賠金，同年9月29日和張森安、林益田、陳奕全等人，在澄清湖開車撞擊吳男，導致吳男先彈飛撞擊副駕駛擋風玻璃，再飛越180公分高護欄，最終跌落湖內送醫不治。陳柏裕在吳男死後不久，便和吳妻同住一房發生性關係且懷孕。

一審依殺人罪判陳柏裕17年6月徒刑，二審改判無期徒刑，但最高法院撤銷發回更審；高雄高分院更一審認為陳柏裕沒有殺人故意，改依加工自殺罪判刑4年10月，仍被最高法院撤銷發回更審。