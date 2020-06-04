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海軍陸戰隊涉簽賭！上兵揪同袍下注...獲從輕發落

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

海軍陸戰隊鄭姓上兵疑被運動簽賭組頭吸收，大膽在軍中招攬同袍下注簽賭；同隊的方姓、王姓上兵動搖，砸錢下注簽賭，沒想到各欠下50萬元、16萬元賭債，遭隊部介入調查。憲兵隊將涉案人等移送法辦，橋頭地院從輕發落，依賭博罪判鄭拘役35日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴；方、王經橋檢處分緩起訴。

據了解，鄭姓上兵在海軍陸戰隊登陸戰車大隊運三中隊服役時，偶然接觸到運動簽賭「贏玖九」不知名成員後，答應幫忙招攬賭客，還談妥只要賭客下注1萬元，鄭就能抽150元水錢當作報酬。鄭於是從前年8、9月開始，背地裡在軍隊中勸賭，得知同隊的方姓、王姓上兵有意簽賭，就馬上聯繫組頭提供博弈網站帳號、密碼給他們二人。

短短不到半年，方姓、王姓上兵數度簽賭下注國內外運動賽事，押賭比賽勝負、得分想贏賭金，沒想到反而欠下50萬、16萬元賭債。兩人走投無路，鄭又上門催討賭債，要求他們用機車、汽車貸款還錢。軍方察覺營中有士兵欠賭債，介入調查才讓聚賭情事曝光。

橋頭地院認為，鄭姓上兵正值青年，卻不用正當途徑賺取生活所需，反而為了貪圖私利，提供管道供人聚賭，助長投機歪風，敗壞社會善良風俗，相當不足取，但念在他犯後坦承犯行，態度尚可，依共犯圖利聚眾賭博罪，判處拘役35日，得易科罰金3萬5千元，緩刑2年，並命他支付公庫3萬5千元，沒收犯罪所得，可上訴。至於涉簽賭的方、王獲緩起訴處分。

海軍陸戰隊鄭姓上兵疑被運動簽賭組頭吸收，大膽在軍中招攬同袍下注簽賭，遭橋頭地院依賭博罪判拘役35日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。記者賴郁薇／翻攝
海軍陸戰隊鄭姓上兵疑被運動簽賭組頭吸收，大膽在軍中招攬同袍下注簽賭，遭橋頭地院依賭博罪判拘役35日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。記者賴郁薇／翻攝

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