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週刊爆郭柏均與「雪碧」不倫生子 已合理查證獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

有「情色教主」稱號的雪碧（方祺媛），去年被《鏡週刊》爆出與人夫宮廟CEO郭柏均不倫生子，除直擊雪碧大肚子模樣，還拍到郭柏均出入月子中心。事後，郭柏均否認不倫生子提告社長裴偉、總編輯廖志成涉妨害名譽。台北地檢署認為報導未虛構，且記者已盡合理查證義務，今不起訴。

去年12月25日，《鏡週刊》以【雪碧偷生搶人夫】為娛樂頭條，系列報導 「情色教主」雪碧傳出極祕生產，正在月子中心調養，且小孩的爸竟是已有3個孩子的人夫—台北武德旨德宮宮主CEO郭柏均。攝影還跟拍郭柏均搭車進入雪碧所住的月子中心。

郭柏均隨即否認不倫生子並提告《鏡週刊》涉妨害名譽。據了解，庭訊時，撰稿記者透過公司法務轉述，辯稱消息來源十分可靠，報導前也針對兩人關係蒐證長達一個月，在證據充分下才在文章刊出前一天詢問郭柏均本人與雪碧經紀人回應。

檢方認為，《鏡週刊》拍到雪碧「大肚子」懷孕模樣，也拍到郭柏均進出月子中心，報導有所憑據、並未杜撰虛構，記者對於消息來源、報導當事人部分，也已善盡合理查證義務，今給予裴偉、廖志成不起訴處分。

有「情色教主」稱號的雪碧。記者李姿瑩/攝影
有「情色教主」稱號的雪碧。記者李姿瑩/攝影
有「情色教主」稱號的雪碧（方祺媛），去年被《鏡週刊》爆出與人夫宮廟CEO郭柏均不倫生子，除直擊雪碧大肚子模樣，還拍到郭柏均出入月子中心。事後，郭柏均否認不倫生子提告社長裴偉、總編輯廖志成涉妨害名譽。圖／本報資料照。
有「情色教主」稱號的雪碧（方祺媛），去年被《鏡週刊》爆出與人夫宮廟CEO郭柏均不倫生子，除直擊雪碧大肚子模樣，還拍到郭柏均出入月子中心。事後，郭柏均否認不倫生子提告社長裴偉、總編輯廖志成涉妨害名譽。圖／本報資料照。

月子中心 妨害名譽 公司法

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