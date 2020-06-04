桃市濱海改裝車飆車噪音擾人 警2小時攔查30車開罰

為了精準規範、評價、陳述，無論是判決書或法律教科書甚至是法典，都有滿滿的「法律用語」，而這些法律用語對民眾而言是非常陌生的。以竊盜的構成要件來說，舉凡「破壞持有關係」、「建立持有」等，對於民眾而言根本不重要，偷東西就是偷東西。

2020-06-04 10:56