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桃市濱海改裝車飆車噪音擾人 警2小時攔查30車開罰
桃園市大園區台15線、台61線、台66線及大潭電廠附近道路，道路寬又直，每每深夜車少，常常吸引大批改裝車輛聚集，改裝排氣管發出強大噪音，附近居民不堪其擾，大園警方昨天下午展開稽查取締改裝車輛噪音行動，游姓居民抱怨晚上改裝機車噪音才最擾人安寧，市議員游吾和今天上午表示，目前改裝機車飆車族聚集在台61線飆車最嚴重，尤其深夜呼囂而過，造成附近居民很大困擾。
大園警方表示，大園市區居住人口多、車輛頻繁，改裝車輛進入市區道路發出噪音，嚴重影響社區安寧，令居民反感厭惡，經常透過各類管道投訴，警方昨天下午配合環保局，在大園區中正西路實施聯合稽查，2小時內攔查30多輛汽、機車，其中查獲9輛非法改裝汽機車的噪音超標，環保局檢測當場開罰、責令車主恢復原狀複驗，希望遏止改裝車輛噪音歪風。
針對台15線、台61線、台66線及大潭電廠附近道路，深夜吸引改裝車輛聚集飆車，產生噪音讓居民不堪其擾，民代也在市議會為民眾發聲要求改善，警方表示，為解決台15線、台61線、台66線及大潭電廠附近道路聚集飆車噪音，警方已每周六、日凌晨執行防制危險駕車勤務，路口設置攔檢點加強線上巡邏，杜絕防止改裝車輛聚集飆車行為。
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