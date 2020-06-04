邀菜籃族「票貼」賺兩分利 前味全員工吸金1.4億元遭訴

一名曾在味全公司任職的林姓女子，2011年至前年4月間向鄰居好友宣稱掌握味全「票貼」慣例，鼓吹大夥集資賺兩分利，多年來向15名婦女吸金1.4億元。林女直到欠債連連才出面自首，台北地檢署今依詐欺、銀行法等罪將她起訴。據悉，她已設法陸續還款。

檢方調查，林姓女子因早年在味全任職，知悉公司開給廠商的支票會在開立日期兩個月後才能兌現，而有些廠商有即時現金週轉需求，部分員工會集資「票貼（支票貼現）」，以較低的現金與廠商換支票，賺取未來兌現的「價差」作為利息，已行之有年。

2011年間，她開始向左鄰右舍、妹妹女兒的老師、保母等親朋好友共15人，宣稱自己可掌握味全「票貼」慣例，鼓吹大夥集資賺每月兩分利，這些「菜籃族」聽她把過程講得鉅細靡遺，不疑有他，紛紛把現金交給她「票貼」，每月賺取利息。