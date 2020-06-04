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邀菜籃族「票貼」賺兩分利 前味全員工吸金1.4億元遭訴
一名曾在味全公司任職的林姓女子，2011年至前年4月間向鄰居好友宣稱掌握味全「票貼」慣例，鼓吹大夥集資賺兩分利，多年來向15名婦女吸金1.4億元。林女直到欠債連連才出面自首，台北地檢署今依詐欺、銀行法等罪將她起訴。據悉，她已設法陸續還款。
檢方調查，林姓女子因早年在味全任職，知悉公司開給廠商的支票會在開立日期兩個月後才能兌現，而有些廠商有即時現金週轉需求，部分員工會集資「票貼（支票貼現）」，以較低的現金與廠商換支票，賺取未來兌現的「價差」作為利息，已行之有年。
2011年間，她開始向左鄰右舍、妹妹女兒的老師、保母等親朋好友共15人，宣稱自己可掌握味全「票貼」慣例，鼓吹大夥集資賺每月兩分利，這些「菜籃族」聽她把過程講得鉅細靡遺，不疑有他，紛紛把現金交給她「票貼」，每月賺取利息。
直到2018年4月間，林女才因鉅額債務付不出利息，她心知紙包不住火，只好出面向台北市調處自首，坦承犯行。檢察官調查後，認定她多年來吸金1.4億元，今依詐欺、銀行法等罪將她起訴。據悉，她仍欠大額債務，已設法陸續還款。
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