人夫偷吃小三小四想解套 找上司法黃牛慘遭詐50萬

李姓男子謊稱出身法律世家，還說自己是桃園地檢檢察官，因張姓人夫連續和小三、小四發生婚外情被大老婆逮正著挨告通姦、損害賠償，李自稱可居中由合作的律師團打官司，以高於行情數倍向張等收50多萬律師費後神隱，張才驚覺遇到司法黃牛，桃檢依詐欺罪起訴李，建請法院從重量刑。

檢調查出，李男（42歲）過去在理財公司擔任主管，10多年前就向1名陳姓同事吹噓說，自己父親、姊姊各為退休法官、現任法官及檢察官，一家都是法律人，後來離職時誆稱自己考上司法官特考要去受訓，對外謊稱自己曾在新北地檢、桃園地檢擔任檢察官。

2012年間因陳涉及妨害公務案件，在警察局時打電話向李求救，李要求和員警對話，還說偵辦陳刑案的檢察官是他學長，但陳最後仍被判拘役10天，李還若無其事對陳說「刑度已經很輕了」，陳因此深信李是具備法律專業的在職檢察官。

去年2月，另名張姓男子和小三、小四發生婚外情，被大老婆掌握先生行蹤逮正著，3人挨告刑事妨害家庭、民事損害賠償，其中小三因和李熟識，希望借重對方專業提供意見，李見有機可乘，向3人騙說自己調到桃園地檢任職，姊姊有開律師事務所，該案件可由他轉介給合作的律師團隊處理。

李並約張、小三及小四一起出面商談，事前並偽造1張桃檢通行證掛在脖子上，強化自己不實檢察官身分，前後向3人收了51萬元的委任律師費用，還以訴訟代理人身分陪同赴台北地院調解，但沒多久突然避不見面。

張男要求想看訴狀內容，李就以「訴狀處理中，明後天可遞狀」推託，最後張要求解除委任並退款未果才驚覺遭詐；檢方訊時，李男坦承不諱，與被害人指證相符，另有相關匯款資料、委任狀佐證。