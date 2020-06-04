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台中女童竹竿性侵案 承辦調查官洩密提告監察院秘書長

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

監委高鳳仙所提「竹竿性侵女童案」調查報告，認為檢警偵辦竹竿性侵女童案有重大違失，有紙媒在調查報告尚未公布前「搶先報」；承辦調查官林淳森被認定將資料交給記者，依洩密罪判刑4月定讞。林男堅稱惡意栽贓，提告時任監察院秘書長陳豐義等4人涉偽造文書，台北地檢署認為4人是依院會決議所為，且當時通保法調取通聯紀錄並無法官保留原則，今處分不起訴。

林姓女童於1996年12月29日，被發現在台中市旱溪五街遭人用削尖的竹竿，猛戳下體再強拉出，致小腸斷裂180公分，子宮脫落，送醫急救挽回性命；但因小腸僅剩8公分，有短腸症，無法吸收進食、排泄，全仰賴靜脈營養注射維生。

警方2天後，逮捕謝振茂，檢方依殺人未遂等罪嫌將他起訴，求處14年。本案纏訟13年，最高法院七次發回更審。台中高分院更六審認為林姓女童指認明確，足以採信，判處8年徒刑。

更七審則改判謝振茂無罪，最高法院於2010年1月22駁回檢察官上訴確定，舉國譁然。被害女童因長期無法吸收足夠養分，2009年3月以18歲芳齡過世。

時任監委高鳳仙調查檢警蒐證有無疏失，2010年5月6日完成調查報告，預訂同月11日召開審查會後公布。但有紙媒搶先以整版刊登。監察院暫停會議，院長王建煊責成政風室徹查洩密，最後將林淳森函送法辦。

北檢根據測謊、通聯記錄等事證起訴，法院於2015年判刑4月定讞。林淳森認為，經手此案共有23人，不能只因他和轉稿記者是台南師專學長、學弟關係，就認定他洩密。

林男先提告時任監察院調查處長巫慶文、政風室主任謝潮炎、資訊室主任邱瑞枝等3人，涉嫌製作不實文書資料提供給地檢署，但北檢調查後認定報告是經過專業人士進行科技分析，不起訴3人。

林男改告陳豐義、副秘書長許海泉、謝潮炎、政風室秘書林仁堅等4人，私自調取通聯紀錄涉嫌偽造文書。檢察官傳喚4人到庭，認定王建煊召開院會後責成政風室調查此事，4人是有憑據在進行公務。

此外，行為時的通訊保障及監察法，並未明訂調取通信紀錄及通信使用者資料等通聯紀錄須經法官核發調取票，因此今依罪嫌不足，不起訴陳男等4人。

監委高鳳仙所提「竹竿性侵女童案」調查報告，認為檢警偵辦竹竿性侵女童案有重大違失，有紙媒在調查報告尚未公布前「搶先報」；承辦調查官林淳森被認定洩密，但他堅稱惡意栽贓，提告時任監察院秘書長陳豐義等4人涉偽造文書。圖／本報資料照。
監委高鳳仙所提「竹竿性侵女童案」調查報告，認為檢警偵辦竹竿性侵女童案有重大違失，有紙媒在調查報告尚未公布前「搶先報」；承辦調查官林淳森被認定洩密，但他堅稱惡意栽贓，提告時任監察院秘書長陳豐義等4人涉偽造文書。圖／本報資料照。

監察院 偽造文書 王建煊

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