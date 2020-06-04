台中女童竹竿性侵案 承辦調查官洩密提告監察院秘書長

監委高鳳仙所提「竹竿性侵女童案」調查報告，認為檢警偵辦竹竿性侵女童案有重大違失，有紙媒在調查報告尚未公布前「搶先報」；承辦調查官林淳森被認定將資料交給記者，依洩密罪判刑4月定讞。林男堅稱惡意栽贓，提告時任監察院秘書長陳豐義等4人涉偽造文書，台北地檢署認為4人是依院會決議所為，且當時通保法調取通聯紀錄並無法官保留原則，今處分不起訴。

林姓女童於1996年12月29日，被發現在台中市旱溪五街遭人用削尖的竹竿，猛戳下體再強拉出，致小腸斷裂180公分，子宮脫落，送醫急救挽回性命；但因小腸僅剩8公分，有短腸症，無法吸收進食、排泄，全仰賴靜脈營養注射維生。

警方2天後，逮捕謝振茂，檢方依殺人未遂等罪嫌將他起訴，求處14年。本案纏訟13年，最高法院七次發回更審。台中高分院更六審認為林姓女童指認明確，足以採信，判處8年徒刑。

更七審則改判謝振茂無罪，最高法院於2010年1月22駁回檢察官上訴確定，舉國譁然。被害女童因長期無法吸收足夠養分，2009年3月以18歲芳齡過世。

時任監委高鳳仙調查檢警蒐證有無疏失，2010年5月6日完成調查報告，預訂同月11日召開審查會後公布。但有紙媒搶先以整版刊登。監察院暫停會議，院長王建煊責成政風室徹查洩密，最後將林淳森函送法辦。

北檢根據測謊、通聯記錄等事證起訴，法院於2015年判刑4月定讞。林淳森認為，經手此案共有23人，不能只因他和轉稿記者是台南師專學長、學弟關係，就認定他洩密。

林男先提告時任監察院調查處長巫慶文、政風室主任謝潮炎、資訊室主任邱瑞枝等3人，涉嫌製作不實文書資料提供給地檢署，但北檢調查後認定報告是經過專業人士進行科技分析，不起訴3人。

林男改告陳豐義、副秘書長許海泉、謝潮炎、政風室秘書林仁堅等4人，私自調取通聯紀錄涉嫌偽造文書。檢察官傳喚4人到庭，認定王建煊召開院會後責成政風室調查此事，4人是有憑據在進行公務。