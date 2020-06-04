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要求前妻返還他名下房子 孩子未成年不准、父親中風准了

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓男子離婚後搬出名下房屋，讓前妻續住照顧3名年幼子女。吳以孩子已長大，又要接中風的父親同住，要求前妻返還房屋。前妻辯稱房子是借名登記，實為兩人共同購買，她有1/2產權，拒絕搬出。吳訴請基隆地方法院裁判，要求前妻把房子還給他。

法官審以吳的前妻無法舉證借名登記，認定房子是吳的。兩人子女分別17、18、19歲，前妻有權借住到孩子全滿20歲；但因吳父中風，吳需要房子，依民法規吳有權終止房屋借貸契約，判決前妻要把房子還給前夫。

吳男起訴指出，他和妻子離婚後，名下的房子讓前妻借住，方便她照顧3名年幼子女。去年孩子分別是19、18、17歲，兩人已在工作，另一人讀高三，他已可自行照顧，房子已無繼續供前妻居住必要。

吳男說，目前他在外租屋，並無多餘房間，因此父母暫住已出嫁姊姊家中。近年他的爸爸中風，因此想收回房屋供父母居住，由他同住照顧。

吳在去年3、7、8月三度口頭告知前妻要終止借住房屋，要求返還，但前妻拒絕，他才會訴請前妻遷讓返還爭房屋。前妻若繼續居住使用房屋，應依房屋課稅現值及土地申報地價年息10%，自今年3月起至返還房屋止，按月付給他4354元。

吳的前妻答辯，兩人在2006年離婚，後來又結婚，2011年12 月間再次離婚。她一直住在家裡照顧子女，前夫去年要求她返還房屋，但這間房子是兩人共同出資購買，她擁有1/2 產權。

她提出2016年5月1 日前夫簽立的切結書當證據，指早年因前夫薪資較多，才把房子借名登記在他名下。前夫雖不知借名登記關係，但她有口頭告訴他房子是兩人共同購買持有，聲明駁回告訴。

法官審理後指出，房屋登記在吳男名下，吳的前妻抗辯是借名登記關係，持有1/2產權，但吳否認，被告應負舉證之責。被告提出吳的切結書為證，但被告曾說「我只是翻開人名位置給他簽，並沒有讓他看到切結書內容……原告確實不知道借名登記關係」，認定吳為房屋所有權人。

法官說，父母對未成年子女有保護及教養權利義務，滿20歲為成年，尚有賴被告保護教養之情，至少應讓被告與未成年子女同居成年，在借貸目的使用完畢前，吳的前妻無返還房屋義務。

法官又說，被告借貸目的仍在，但吳男因父親中風，自己需要使用名下房屋，此事為借貸時無法預知，因此依民法規定，吳最遲在去年8月間已終止兩造使用借貸契約，被告無權占有。

吳男請求前妻未返還房屋前，每月應付4354元，法官認為租金計算適當，但房屋現由被告與及3名子女同住，4人應分攤租金，被告僅須支付1089元。

吳男訴請前妻搬出並返還他名下的房屋，前妻辯稱房子借名登記，她有1/2產權。基隆地院審結，認定吳擁有產權，判決前妻要搬出。記者邱瑞杰／攝影
吳男訴請前妻搬出並返還他名下的房屋，前妻辯稱房子借名登記，她有1/2產權。基隆地院審結，認定吳擁有產權，判決前妻要搬出。記者邱瑞杰／攝影

中風 離婚 基隆

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