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老婦遇搶超佛心 憐憫「多」給3000元還煮麵請強盜吃

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

男子吳財教持鐮刀扮強梁搶劫1000元，被害人李文洲、羅錦秀老夫婦同情吳的身世，被搶1000元後再資助吳3000元，還下廚煮麵請吳吃，報警將吳逮捕；法院審理，認犯罪過程平和，變更強盜罪起法條，依強制罪判吳有期徒刑10月。可上訴。

檢方指控，吳財教積欠債務，遭債權人緊逼，想犯罪到監獄羈押、服刑以躲禍，今年4月4日下午持鐮刀闖入新北市石碇區山區李文洲、羅錦秀的住處；吳破窗而入，將鐮刀置於餐桌上，向羅婦恫稱「給我錢，我要跑路，給我1000塊！」

羅婦拿1000元給吳後，行動不便的李文洲也聞聲前來察看，吳告訴老夫婦犯罪動機，稱他被人追債、肚子餓，想犯罪被抓躲進監獄，李聽完後，請羅婦下廚煮麵讓吳吃飽，吳吃完麵，留在原地等候警察逮捕，被移送偵辦，檢察官依強盜罪起訴吳。

法院審理，吳辯稱是請被害的老夫婦協助他合演一齣戲，才可以躲進監獄，吳說「沒脅迫老婦人給我1000元」等。

法院調查，羅錦秀證稱，她先生因關節行動不便，從客廳走過來安撫吳，經過交談，知道吳多日未進食，於是煮麵給他吃，後來吳心情平復，她拿白紙寫上「李文洲」的名字、地址、電話，告訴吳未來有困難可以開口。

羅錦秀證稱，搶匪的父母雙亡、在山裡躲債，她被搶1000元後，私下再塞3000元給吳，「3000元是我憐憫而給的，跟吳搶的無關」。

李文洲證稱，吳行搶後，他請吳坐下來聊天、請妻子煮麵給吳吃，等吳冷靜下來，打電話報警；李證稱，家裡附近是產業道路，於是報警後到院子等警察來。

法官審理認為，羅婦交付1000元後，衡情吳應逃離現場，沒有理由滯留等警方前來，況且，案發時羅錦秀62歲、李文洲69歲，2人獨居山區，李又因髖關節行動不便，如果吳要強盜，處於絕對優勢，卻只指示羅婦交付1000元，未再進一步搜括，不符強盜罪犯罪態樣，改依強制罪論罪。

判決說，吳姓男子為求入獄躲債，以鐮刀恫嚇被害人強取1000元，影響社會治安，考量他已在山區躲藏多日、須扶養中風的胞弟，以及被害人不願追究，依法判決。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

強盜 監獄

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