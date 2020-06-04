誆稱退休同仁過世募款 台南前派出所長認罪獲緩起訴

台南市警局後勤科彭姓員警曾任歸仁警分局派出所所長，任內竟謊稱林姓退休警員過世名義，要求警友站楊姓顧問捐助善款，楊不疑有他，捐款5000元奠儀給他，彭也向另名公司老闆謊稱分局員警因公殉職為由募款，剛好當場有其他客戶並未得手，彭坦承一時失慮誤觸法網，檢方給予緩起訴1年，向公庫支付2萬元。

台南市警局表示，針對彭員在所長任內插手警友站經費，予以一支小過及拔主管職務並調離現地。待該案定讞後，仍會研議追究行政處分，並非懲處已定案。

檢方調查，2015年8月起至2017年12月止擔任歸仁警分局派出所長，偽稱前派出所林姓退休警員過世的名義，要求捐助善款由其轉交喪家親屬方式詐財。

2017年下半年間，以電話向派出所警友站楊姓顧問訛稱，離職林姓員警因故過世，希望楊捐助善款，由他轉交喪家親屬。楊不疑有他，承諾捐款5000元，並於一周後，楊前往龍崎區另派出所將裝有5000元奠儀袋交給他。

同年11月間，他前往址設仁德區一公司找葉姓老闆，並向葉訛稱歸仁分局林姓同仁因公殉職，希望葉捐助善款，協助喪家，葉當場同意捐助6000元。然而，當時葉有其他客戶在場，彭先離去而未取得6000元。

全案經台南市調查處移送偵辦。彭在偵查中坦承不諱，與相關證人及被被害人證詞情節相符。

檢方認為，彭犯詐欺取財罪，審酌被告5年內未曾受有期徒刑以上刑，此次因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量他行為所生危害不大，且已將5000元返還予楊，犯罪情節尚屬輕微等一切情狀。