月薪18萬電話行銷遭東森得易購開除 她上訴逆轉勝

東森得易購前年以侮辱同事、違反勞動契約和工作規則為由，解僱陳姓女電話行銷專員，陳女認為自己在下班後找主管釐清獎金核發，未影響辦公秩序，也沒發黑函、中傷另名主管，提確認僱傭關係存在訴訟，要求按月支付18萬月薪。新北地院認為終止勞動契約合法，判陳女敗訴，但高等法院確認僱傭關係存在，判東森得易購須按月給付13萬薪資至復職。

陳姓女子2016年3月起在東森得易購擔任二級專員，負責電話行銷業務，每月底薪2萬5600元，含各種獎金後，每月賺18萬2613元。陳女表示，公司2017年11月9日誣指她「發黑函、惡言中傷、吵架影響辦公秩序」、說她帶手機進工作區域公布欄拍攝業績排行榜並上傳LINE群組，在同年12月17日警告她，翌月24日違法終止勞動契約。

陳女說，她只是就業績獎金核發資格和沈姓主管討論，沒有咆哮，而且當時是下班時間，不影響辦公秩序；她以手機拍攝置物櫃旁（非工作區域）的業績排行榜，上傳的群組成員都是公司員工，目的是將自已的業績讓相關同事知道，維護合法權利，沒有侵害營業秘密。

東森得易購表示，陳女的電話行銷能力不錯，但常與主管、同事爭執，像是向同事散布「有同事坐在一名主管的大腿上摸來摸去」，謠言在公司流傳，使得被影射的主管名譽受損，還無法繼續任職，已違反「電話行銷事業部-工作規範」和勞基法「對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為」規定。

東森得易購指陳女任職不到1年就多次違反工作規則，且態度倨傲，員工情緒、公司機密、主管去留都因她而受影響，另主張她將固定薪資和恩惠性激勵獎金混為一談，月薪不能以18萬2613元計算。

高等法院認為，遭影射桃色糾紛的主管曾提告妨害名譽，但台北地檢署處分不起訴，沒有證據顯示陳女散布謠言，東森得易購沒有調查，只相信這名主管的指控，要依勞基法終止勞動契約無據。高院也認為，每個人離職的原因很多，這名主管2018年8月才離職，距陳女去職已8個月，根本不得作為解僱的理由。

高院指出，工資是指勞工因工作而獲得的報酬，包括工資、薪金和按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼，和其他任何名義經常性給，而年終獎金、旅遊獎金則屬不確定之給付，計算後陳女平均工資為13萬2613元。