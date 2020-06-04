楊麗花輸官司 洪文棟遺產生變

男子徐國璋（左圖）提確認親子關係之訴，一、二審皆勝訴。右圖為楊麗花、洪文棟夫婦。 圖／聯合報系資料照片

男子徐國璋聲稱是歌仔戲國寶楊麗花丈夫、已故前立委洪文棟的親生兒子，但洪不承認，徐為此打官司提確認親子關係存在訴訟，洪文棟雖拒絕驗ＤＮＡ，士林地院判親子關係存在，洪上訴後，台灣高等法院昨天維持一審見解，仍認定徐是洪的孩子。一旦全案確定，可能影響洪的遺產分配。

洪文棟是新光集團核心人物之一，也是骨科名醫，當過立法委員。徐國璋主張，母親徐英妹在一九五六年間與洪文棟交往，六年後生下他，但洪當時已婚，母親獨力扶養他，直到他十歲才告知父親是洪，帶他相認。

徐說，見面時他都稱洪文棟「爸爸」，他隨母親出國至十八歲返台，這段期間的扶養費都是洪給付，二○○四年洪匯五萬美元供他讀大學和買車，二○○八年他心臟開刀，洪也匯四萬美元支應。

徐國璋出生時，登記為阿姨胡秀梅與姨丈胡姜永功的孩子，直到一九七二年十月，身分才更正為母親徐英妹、父「不詳」。

不過，洪文棟生前否認徐是他外遇所生的孩子，應先證明徐國璋的生母真的是徐英妹，雖然他「贈與」徐大學學貸、房貸和汽車開銷，但堅稱只是幫助「舊故」的小孩。

士林地院審理時，徐國璋的前妻姜鳳出庭作證，指兩人結婚時曾去洪任職的醫院拜見，徐向櫃台人員表示「要找爸爸」，她在洪的辦公室看到洪和楊麗花的照片，洪還給兩人五萬元拍婚紗。

一審依中國醫藥大學附設醫院的鑑定的結果，認定徐的生母是徐英妹。洪文棟雖拒絕配合鑑定，但法官認定兩人具父子血緣關係。加上洪文棟長期匯款給徐國璋，也不避諱被徐叫「爸爸」，甚至還和徐討論結婚、返台工作等事，法官認定洪將徐當作自己的孩子撫育，視為認領。

洪文棟不服上訴後，前年十一月過世，由楊麗花繼承訴訟，高院昨仍維持認定徐是洪的兒子見解，駁回楊麗花的上訴。