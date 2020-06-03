再議終結案件 高檢署3日起網路公告
台灣高等檢察署今天起，在官網公告再議終結的案件。高檢署表示，先前只有在公布欄公告再議案件處理結果，考量律師、當事人需求，即日起於網路公布，但僅限再議終結案件。
依刑事訴訟法規定，聲請再議的情形包括，告訴人不服不起訴或緩起訴，可聲請再議；檢察官針對死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑的案件，若認為嫌疑不足不起訴，而無得聲請再議之人，則應依職權聲請再議。
上級檢察署若認為再議無理由，將予以駁回，若認為再議有理由，則可命原檢察署續行偵查，或命原檢察署起訴。
高檢署過去處理再議案件的結果，僅會以紙本方式公告於公布欄，但屢屢接獲律師或當事人反映希望有便民措施，考量各地檢署均已於網路公告案件偵查結果，因此決定今天起於官網公告再議終結的案件。
高檢署表示，官網僅會公布再議確定，亦即駁回再議的案件，至於發回續查等未確定案件則不會公告。
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