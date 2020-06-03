快訊

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南員警涉酒駕肇事逃逸 市警局開鍘記大過調地

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區成功路與西華南街口昨天凌晨3時發生一起車禍，轎車攔腰撞上計程車後，車上女乘客受傷，肇事車輛駕駛卻不見蹤影，事後肇事者又搭計程車返回現場，經查新化警分局某派出所員警，放假到市區喝酒後肇事，酒測濃度每公升達0.46毫克，被依公共危險罪送辦。台南市警局長周幼偉對此痛心與遺憾，肇事員警調整服務地區並依規定記1大過。

周幼偉指出，三令五申嚴禁員警酒駕，未料，員警酒駕還是再次發生，深感痛心與遺憾。他表示，員警只要有酒後駕車情事發生，一律從嚴究責，單位主管須負起責任，調整為非主管職務並記過一次。

他強調，為加強各級主管的考監責任，爾後只要有同仁發生酒駕情事，該單位主管一律調整非主管職務。

同時，市警局立即開鍘，依警政署最新修正「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，不分勤務中或勤餘酒駕肇事，當事人調整服務地區並依規定記大過一次，至次涉及酒駕肇事部分，另依照刑法公共危險罪究辦，待司法判決後再擬議行政責任。

據調查，這名48歲警員2日凌晨放假，在東區與友人喝酒後開車上路，行經西華南街北往南，攔腰撞上1輛正從成功路西往東的計程車左側，計程車上女乘客就坐在駕駛座後方，左手左腳嚴重擦挫傷，司機無大礙。

案發後，計程車司機報警處理，轄區二分局民權派出所員警到場處理，卻不見肇事車輛駕駛人蹤影。隨後，肇事駕駛又搭計程車回到現場，經確認後竟是新化警分局某派出所員警，酒測值為0.46毫克超標。

據調查，該員警肇事後逃逸，事後又搭計程車重返現場，行蹤可疑，經調閱監視器及計程車司機佐證，男客（肇事員警）一上車就有酒味，他才坦承酒駕。市警二分局依照公共危險罪，將該名肇事的員警移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市昨天員警酒後肇事逃逸，依公共危險罪嫌送辦外，市警局立即開鍘，肇事員警調整服務地區並依規定記大過一次。記者邵心杰／翻攝
台南市昨天員警酒後肇事逃逸，依公共危險罪嫌送辦外，市警局立即開鍘，肇事員警調整服務地區並依規定記大過一次。記者邵心杰／翻攝

計程車 酒駕 酒測

延伸閱讀

少年酒駕冒名應訊 信義警送辦及檢討

鐵路警被殺殷鑑 台南警察增添防護裝備、電動機車

影／應付失控民眾 台南市為警添購新防護設備

慈濟舉辦蔬食災疫祈福餐會 慰勉台南員警防疫辛勞

相關新聞

台南員警涉酒駕肇事逃逸 市警局開鍘記大過調地

台南市中西區成功路與西華南街口昨天凌晨3時發生一起車禍，轎車攔腰撞上計程車後，車上女乘客受傷，肇事車輛駕駛卻不見蹤影，事...

該停未停肇事致工程師重殘臥床 判賠1700萬

彰化縣28歲蔣姓男子2017年騎機車與劉姓駕駛發生車禍，造成蔣男臥病在床幾成植物人，家屬說，蔣男大學畢業原本已考上航空公...

韓國瑜夫婦挨批「貪、混」 韓粉護航罵「混蛋」吃刑責

澎湖縣前縣長高植澎去年公開在臉書發文，質疑高雄市長韓國瑜夫婦「暗槓捐公益的版權金」，抨擊「一個貪、一個混」，卻惹來女韓粉...

影／新北市議員王淑慧坦承涉貪 移審獲50萬元交保

新北市議員王淑慧涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款，被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴；今天移審新北地院，王淑慧起先只坦承部...

花蓮縣議員蔡啟塔涉貪被判刑 將解職入獄

國民黨籍花蓮縣議員蔡啟塔因10年多前擔任花蓮市長時，涉貪收受工程回扣，今遭判刑15年定讞。蔡啟塔早上還意氣風發在議會總質...

為撥款挹注台灣影視基地 中影告黨產會可望辯論

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須...

朱高正兒子遭車輾死受關注 基隆類似案例肇事者獲緩刑

前立委朱高正的兒子朱仰丘醉倒車道，被易姓男子開車輾過死亡，台北地檢署今依過失致死罪嫌起訴易男。基隆多年前也曾發生駕駛人輾...

要入獄！前立委林正二、花縣議員蔡啟塔貪汙判刑定讞

前立委林正二和時任花蓮市長、現任國民黨花蓮縣議員蔡啟塔捲入工程弊案，收取回扣圖利廠商，最高法院今依貪汙、違反政府採購法等...

台灣法學專家邵子平領大陸身分證 遭廢台籍提告敗訴

83歲的台灣法學專家邵子平去年1月取得大陸護照後，以陸客身分來台觀光，2月間因病向移民署申請延長停留期間，被移民署查出在...

北海油脂案老闆夫妻判無罪 羈押期每日獲賠3000元

北海油脂公司5年前被控用劣質飼料油摻入豬油販售牟利，負責人呂姓夫妻一審被判有罪，二審認為，經鑑定檢驗北海公司成品，僅測出...

行銷專員4年挪用8千張客戶禮券 不法所得6百多萬

台北市一家貿易公司徐姓行銷專員，從2013年起，4年間利用寄發禮券給客戶之際，侵占公司各式禮券，包含百貨公司、大賣場禮券...

黃智賢提社區感染被法辦 今獲不起訴

媒體人黃智賢今年3月在臉書粉絲團貼文，質問衛服部長陳時中對新冠肺炎的防疫作為，因內容提到「台灣的社區感染，是不是因為你裝...

熱門新聞

影／太神奇！快速道上保麗龍耍特技 2度彈車外還能再回去

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

國中棒球隊驚傳暴力性侵 被害家屬淚控：學校消極

11萬包毒咖啡！嘉義市透天厝查獲毒咖啡分裝廠警偵訊中

煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。