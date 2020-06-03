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台南員警涉酒駕肇事逃逸 市警局開鍘記大過調地
台南市中西區成功路與西華南街口昨天凌晨3時發生一起車禍，轎車攔腰撞上計程車後，車上女乘客受傷，肇事車輛駕駛卻不見蹤影，事後肇事者又搭計程車返回現場，經查新化警分局某派出所員警，放假到市區喝酒後肇事，酒測濃度每公升達0.46毫克，被依公共危險罪送辦。台南市警局長周幼偉對此痛心與遺憾，肇事員警調整服務地區並依規定記1大過。
周幼偉指出，三令五申嚴禁員警酒駕，未料，員警酒駕還是再次發生，深感痛心與遺憾。他表示，員警只要有酒後駕車情事發生，一律從嚴究責，單位主管須負起責任，調整為非主管職務並記過一次。
他強調，為加強各級主管的考監責任，爾後只要有同仁發生酒駕情事，該單位主管一律調整非主管職務。
同時，市警局立即開鍘，依警政署最新修正「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，不分勤務中或勤餘酒駕肇事，當事人調整服務地區並依規定記大過一次，至次涉及酒駕肇事部分，另依照刑法公共危險罪究辦，待司法判決後再擬議行政責任。
據調查，這名48歲警員2日凌晨放假，在東區與友人喝酒後開車上路，行經西華南街北往南，攔腰撞上1輛正從成功路西往東的計程車左側，計程車上女乘客就坐在駕駛座後方，左手左腳嚴重擦挫傷，司機無大礙。
案發後，計程車司機報警處理，轄區二分局民權派出所員警到場處理，卻不見肇事車輛駕駛人蹤影。隨後，肇事駕駛又搭計程車回到現場，經確認後竟是新化警分局某派出所員警，酒測值為0.46毫克超標。
據調查，該員警肇事後逃逸，事後又搭計程車重返現場，行蹤可疑，經調閱監視器及計程車司機佐證，男客（肇事員警）一上車就有酒味，他才坦承酒駕。市警二分局依照公共危險罪，將該名肇事的員警移送台南地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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