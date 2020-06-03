花蓮縣議員蔡啟塔貪汙案定讞 出缺將遞補

花蓮縣議員蔡啟塔今早還在議會質詢，下午就因多年前涉貪案遭判刑。記者王燕華／翻攝 花蓮縣國民黨籍議員蔡啟塔，被控在花蓮市長任內涉貪汙，被判刑15年，褫奪公權7年，須入監執行，二審上訴今天遭駁回定讞，出缺將遞補，是花蓮縣議會這屆第3名遭解職的議員。

前立委林正二被控13年前指示助理替多個鄉鎮市公所爭取補助款，從中收取回扣，其中包含時任花蓮市長的蔡啟塔，捲入的弊案包括花蓮火車站前觀光遊憩中山公園規劃委託案等4案。

蔡啟塔一、二審被依貪汙治罪條例等判刑15年、褫奪公權7年，他不服提上訴，最高法院今天駁回上訴定讞。蔡啟塔晚間接受媒體採訪表示，不知道判決結果出爐，也還沒收到判決書，無法回應。

花蓮縣議會議事組主任潭進成表示，待收到內政部、中選會公文後，將依規定解除蔡啟塔職務，由同選區依票數遞補。

蔡啟塔是花蓮縣第一選區（花蓮市）議員，因不是這屆同選區第一名遭解職的議員，按票數將由第二高票國民黨徐子芳遞補；同選區遭解職的還有因貪汙案遭解職的民進黨施金樹，去年1月由落選頭民進黨籍莊枝財遞補。

花蓮縣議會第19屆縣議員已累積3人因判刑遭解職，除了施金樹、蔡啟塔外，還有因在秀林鄉長任內收賄，去年9月被依貪汙罪判刑解職的許淑銀，由參加補選獲勝選的田韻馨遞補。