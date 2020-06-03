韓國瑜夫婦挨批「貪、混」 韓粉護航罵「混蛋」吃刑責

澎湖縣前縣長高植澎去年公開在臉書發文，質疑高雄市長韓國瑜夫婦「暗槓捐公益的版權金」，抨擊「一個貪、一個混」，卻惹來女韓粉楊玉如不滿反嗆「混蛋」、「不是每個人都跟您一樣不要臉」。高植澎自認名譽受辱，決定提告楊玉如，橋頭地院依公然侮辱罪，判處楊拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

高植澎去年4月間在臉書公開發表言論說，「韓夫人錢多多，卻暗槓要捐公益的版權金，被發現才說因為沒有空，所以還沒捐出去」，反諷韓國瑜及其妻子李佳芬「一個貪、一個混，高雄發大財」。沒想到，這篇貼文卻引起網戰；女韓粉楊玉如直接留言，「請不要到處公開誣衊韓國瑜市長夫妻的名譽」。

楊玉如留言說，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃，話少講一點沒人當你是啞巴，還厲聲嗆高植澎「你是中華民國老百姓嗎？搞不清楚耶」，自曝有家人在韓國瑜身邊做事，也就是「韓國瑜市長的小內閣」。高植澎不滿，標註楊玉如帳號反諷，「跟他在撈在混嗎？」

楊玉如不甘示弱，反擊留言「混蛋」、「您不是女人生的」，還自顧自寫到「貪汙下台的縣長，哈哈哈哈哈哈哈丟臉」、「不是每個人都跟您一樣不要臉的」。雙方一來一往互相標註對方論戰，最後高植澎不滿人格、名譽被貶損，標註楊玉如臉書帳號留言，「妳已犯法了，我不是貪汙，等著被告通知」，就向檢方提告楊公然侮辱。

楊玉如坦承留言，但否認公然侮辱，反指高植澎惡意誣指韓國瑜夫婦「撈」、「混」，才會用「混蛋」兩字反駁，

同時「好心」提醒高植澎注意用字遣詞，絕對沒有貶損他人人格意思。楊還狡辯說，留言「您不是女人生的」、「不是每個人都跟您一樣不要臉的」等字句時，沒有指名道姓，沒有妨害他人名譽。

楊玉如強調，雙方爭執起因針對韓國瑜，可視為評論公眾人物、公共事務的延伸，理應受到言論自由保障，從頭到尾都沒有公然侮辱意思，反倒是高植澎陷害教唆，一再刻意挑釁引誘出言不遜。

橋頭地院審理時，爬梳雙方交鋒脈絡，認為先是高植澎發文表示，不能認同韓國瑜夫婦行事風格，楊玉如才留言替韓國瑜夫婦打抱不平，兩造爭論不休，多次直接互相標註對方帳號留言；楊玉如除了直說「高植澎混蛋」外，更對高曾經的醫師職業表達不屑，還一再在高植澎涉貪無罪定讞狀況下，故意指稱高貪汙。

橋頭地院認為，楊玉如罵「混蛋」、「不要臉」，指的是他人不明事理、不知羞恥，至於罵說「您不是女人生的」，也在指他人品格低劣，含有不屑、輕蔑、攻擊等意思。

綜合衡量後，承審法官認為，兩造爭執起於高植澎評論韓國瑜夫婦行事作風，但楊玉如言論卻是針對高植澎而來，觀覽全文後可看見，楊攻擊高植澎職業、過往人生經歷，足以使人感到難堪屈辱，在在都已脫離韓國瑜施政表現等與公眾人物、公共事務相關的善意言論，認定楊單純是為了宣洩心中怨懟才會出言辱罵，發言不在言論自由保障範疇。