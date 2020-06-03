林正二蔡啟塔涉收回扣判刑定讞 檢方啟動防逃

前立委林正二、前花蓮市長蔡啟塔涉嫌收受回扣，最高法院今天駁回林其中8罪上訴，各判刑1年6月至14年不等定讞；蔡啟塔二審判刑15年，上訴也遭駁。檢方已啟動防逃機制。

林正二涉8罪判刑定讞，實際執行刑期將由檢察官向法院聲請裁定。至於林正二涉及台東縣大武鄉公用工程收取回扣部分，最高法院撤銷發回台灣高等法院台中分院審理。

台中地檢署民國102年起訴全案，指控林正二涉嫌自95年至98年間，指示助理與花蓮市公所、台東縣大武鄉等鄉鎮市公所首長謀議，以林正二立委國會辦公室名義為鄉鎮市公所爭取工程補助。

起訴並指出，林正二助理與配合的鄉鎮市首長以綁標、洩漏工程預算等方式，向內定廠商收取回扣，林正二在9起地方工程經費案中，涉嫌觸犯政府採購法違法限制圖利、收取回扣等罪，所收回扣支用於立委服務處費用、酒店應酬飲宴及競選經費。

一審的台中地方法院判處林正二20年有期徒刑，褫奪公權8年；蔡啟塔判處有期徒刑15年，褫奪公權7年。經上訴，二審由台中高分院審理，判林正二19年8月徒刑，褫奪公權8年，蔡啟塔刑度與一審相同。

案經林正二等被告上訴，最高法院認為，林正二在屏東縣崁頂鄉複合式運動公園槌球場及周邊附屬工程等8案犯罪事證明確，二審已詳述調查理由，並無違背法令，駁回8案上訴而定讞。

最高法院也認為，現任花蓮縣議員的蔡啟塔在花蓮市長任內，涉及花蓮市美港段垃圾場綠化工程案等4件工程的回扣案犯行明確，原判決並無足以影響判決結果的違背法令情形，駁回蔡啟塔的上訴。