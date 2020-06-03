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花蓮縣議員蔡啟塔涉貪被判刑 將解職入獄
國民黨籍花蓮縣議員蔡啟塔因10年多前擔任花蓮市長時，涉貪收受工程回扣，今遭判刑15年定讞。蔡啟塔早上還意氣風發在議會總質詢，下午卻傳來將遭解職的消息，他接受媒體訪問時苦笑說「怎麼那麼快，還沒收到消息，不知道如何回應」。
縣議會表示，待收到內政部、中選會公文，將依規定將蔡啟塔解職，由同選區依票數遞補。蔡啟塔是花蓮縣第一選區（花蓮市）選出的議員，該選區因原民進黨縣議員施金樹涉貪被判刑入獄，已由落選頭民進黨的莊枝財遞補，若蔡啟塔也遭解職，將由落選的第二高票國民黨徐子芳遞補。
前立委林正二和時任花蓮市長、現任國民黨花蓮縣議員蔡啟塔，被控13年前貪汙收取回扣圖利廠商。蔡啟塔捲入弊案包括，花蓮市美港段垃圾場綠化工程案、花蓮火車站前觀光遊憩中山公園規劃委託案、花蓮市沙灘排球場及籃球場興建計畫案、花蓮市公所道路景觀及人行環境改善計畫工程案。
蔡啟塔一、二審被依公務員共同犯經辦公用工程收取回扣罪等4罪判刑15年、褫奪公權7年，他不服提上訴，今遭台北最高法院駁回，全案定讞。
最近花蓮縣議會定期會進入縣政總質詢議程，早上正好輪到蔡啟塔質詢，他針對卜蜂案、礦石稅等，一一質詢縣長徐榛蔚，怎知下午突然傳來將解職入獄的消息。
蔡啟塔說，他還沒收到判決書，也不知道判決已出爐，無法回應。最高法院已通知檢方啟動防逃機制。
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