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為撥款挹注台灣影視基地 中影告黨產會可望辯論

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須依法申請動支撥款，但原處分附款要求中影八德動用專戶1億元也須申報，中影提告救濟，台北高等行政法院今準備程序終結。

全國最大片廠「中台灣影視基地」在去年7月底啟用，台中市政府委託中影八德公司經營。中影八德的母公司中影，曾承諾挹注2億元營運資金。中影被認定為國民黨附隨組織，為使資金到位，礙於現實考量向黨產會申請許可後，向彰化銀行借貸1億元。

彰銀動撥、匯款給予中影八德公司，中影也向黨產會報備。黨產會作出原處分准許借貸、動撥，但附款則是中影八德動用專戶內的1億元須先向黨產會申請許可，經函覆才能動支。

中影不服申請復查，黨產會去年10月8日駁回。中影提起撤銷訴訟，主張中影八德並非國民黨附隨組織，原處分等同於把中影八德推定為附隨組織，且這筆借貸是中影依自身信用取得的無擔保貸款，並非「不當黨產」，不須經黨產會事前許可，原處分已違法。

上一次庭期一度討論到雙方是否要撤告，但中影仍持續這場官司。受命法官李明益請黨產會訴訟代理人解釋，中影與中影八德是不同法人，為什麼原處分要求中影每月10日提出中影八德帳戶上月的存款往來明細？依據為何？黨產會將再具狀陳報。

李明益諭知，由於本案訴訟前提是「中影被認定為附隨組織」，目前另案審理中，並未聲請釋憲，將與合議庭成員討論後續程序，全案今準備程序終結，請雙方準備綜合言詞辯論意旨狀，候核辦。

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須依法申請動支撥款，但原處分附款要求中影八德動用專戶1億元也須申報，中影提告救濟。圖／本報資料照。
中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須依法申請動支撥款，但原處分附款要求中影八德動用專戶1億元也須申報，中影提告救濟。圖／本報資料照。

中影 黨產會 國民黨

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