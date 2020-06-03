為撥款挹注台灣影視基地 中影告黨產會可望辯論

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須依法申請動支撥款，但原處分附款要求中影八德動用專戶1億元也須申報，中影提告救濟，台北高等行政法院今準備程序終結。

全國最大片廠「中台灣影視基地」在去年7月底啟用，台中市政府委託中影八德公司經營。中影八德的母公司中影，曾承諾挹注2億元營運資金。中影被認定為國民黨附隨組織，為使資金到位，礙於現實考量向黨產會申請許可後，向彰化銀行借貸1億元。

彰銀動撥、匯款給予中影八德公司，中影也向黨產會報備。黨產會作出原處分准許借貸、動撥，但附款則是中影八德動用專戶內的1億元須先向黨產會申請許可，經函覆才能動支。

中影不服申請復查，黨產會去年10月8日駁回。中影提起撤銷訴訟，主張中影八德並非國民黨附隨組織，原處分等同於把中影八德推定為附隨組織，且這筆借貸是中影依自身信用取得的無擔保貸款，並非「不當黨產」，不須經黨產會事前許可，原處分已違法。

上一次庭期一度討論到雙方是否要撤告，但中影仍持續這場官司。受命法官李明益請黨產會訴訟代理人解釋，中影與中影八德是不同法人，為什麼原處分要求中影每月10日提出中影八德帳戶上月的存款往來明細？依據為何？黨產會將再具狀陳報。