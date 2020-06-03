涉偽造有價證券 霧峰林家後代林明洋遭起訴
前明台產物保險董事長林博正懷疑兒子林明洋與李男共謀掏空家產，提出告訴。北檢查出，林明洋與李男有債務糾紛，涉嫌以父親名義開出多張本票，今天依偽造有價證券等罪嫌起訴。
台北地檢署調查指出，霧峰林家後代林明洋於民國105年間，與李男間有新台幣上億元的債務糾紛，林男不堪追債，涉嫌以父親及哥哥名義，開出多張本票、支票及還款保證書給李男。
林明洋還找上父親求助，但林父懷疑債務純屬虛構，實則為掏空家產，不願代為還債；此外，林父還收到李男多次傳訊恐嚇要公布林家成員個資，並要對外散布霧峰林家後代是騙子等語，因此對兒子及李男提告。
北檢調查時，林明洋坦承冒用父親、哥哥名義開出多張本票，檢察官今天依偽造有價證券罪嫌起訴，另依恐嚇罪起訴李男。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言