涉偽造有價證券 霧峰林家後代林明洋遭起訴

前明台產物保險董事長林博正懷疑兒子林明洋與李男共謀掏空家產，提出告訴。北檢查出，林明洋與李男有債務糾紛，涉嫌以父親名義開出多張本票，今天依偽造有價證券等罪嫌起訴。

台北地檢署調查指出，霧峰林家後代林明洋於民國105年間，與李男間有新台幣上億元的債務糾紛，林男不堪追債，涉嫌以父親及哥哥名義，開出多張本票、支票及還款保證書給李男。

林明洋還找上父親求助，但林父懷疑債務純屬虛構，實則為掏空家產，不願代為還債；此外，林父還收到李男多次傳訊恐嚇要公布林家成員個資，並要對外散布霧峰林家後代是騙子等語，因此對兒子及李男提告。

北檢調查時，林明洋坦承冒用父親、哥哥名義開出多張本票，檢察官今天依偽造有價證券罪嫌起訴，另依恐嚇罪起訴李男。