快訊

限制鬆綁！6月7日起雙鐵維持社交距離可脫口罩

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

涉偽造有價證券 霧峰林家後代林明洋遭起訴

中央社 / 台北3日電

前明台產物保險董事長林博正懷疑兒子林明洋與李男共謀掏空家產，提出告訴。北檢查出，林明洋與李男有債務糾紛，涉嫌以父親名義開出多張本票，今天依偽造有價證券等罪嫌起訴。

台北地檢署調查指出，霧峰林家後代林明洋於民國105年間，與李男間有新台幣上億元的債務糾紛，林男不堪追債，涉嫌以父親及哥哥名義，開出多張本票、支票及還款保證書給李男。

林明洋還找上父親求助，但林父懷疑債務純屬虛構，實則為掏空家產，不願代為還債；此外，林父還收到李男多次傳訊恐嚇要公布林家成員個資，並要對外散布霧峰林家後代是騙子等語，因此對兒子及李男提告。

北檢調查時，林明洋坦承冒用父親、哥哥名義開出多張本票，檢察官今天依偽造有價證券罪嫌起訴，另依恐嚇罪起訴李男。

債務 恐嚇 掏空

延伸閱讀

免費載到有公車處 台中市新增6條「小黃公車」路線

父大義滅親告么兒不法 霧峰林家後代遭起訴

中市荷花盛開！ 觀旅局推霧峰亞洲大學、清水趙家古厝等地點 可賞荷

棒棒糖中心被掏空成「螞蟻窩」 爸嚇傻：兒子吃一半了

相關新聞

知名刀劍古物收藏家從大陸買武士刀 象牙刀柄害觸法

知名刀劍古物收藏家盧益村，為撰寫書籍今年2月間從大陸購買3把武士刀，卻因象牙製成的刀柄及刀鞘被海關查扣送辦。台北地檢署調...

隱忍定型液臭味多年 丈夫衝動朝妻子臉上噴殺蟲劑挨告

北市一名年約6旬的鄭姓丈夫，因不喜歡妻子頭髮定型液氣味，隱忍多年後，一時衝動拿起殺蟲劑朝妻子臉上按壓三次。妻子臉被噴灑化...

為撥款挹注台灣影視基地 中影告黨產會可望辯論

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須...

朱高正兒子遭車輾死受關注 基隆類似案例肇事者獲緩刑

前立委朱高正的兒子朱仰丘醉倒車道，被易姓男子開車輾過死亡，台北地檢署今依過失致死罪嫌起訴易男。基隆多年前也曾發生駕駛人輾...

要入獄！前立委林正二、花縣議員蔡啟塔貪汙判刑定讞

前立委林正二和時任花蓮市長、現任國民黨花蓮縣議員蔡啟塔捲入工程弊案，收取回扣圖利廠商，最高法院今依貪汙、違反政府採購法等...

台灣法學專家邵子平領大陸身分證 遭廢台籍提告敗訴

83歲的台灣法學專家邵子平去年1月取得大陸護照後，以陸客身分來台觀光，2月間因病向移民署申請延長停留期間，被移民署查出在...

北海油脂案老闆夫妻判無罪 羈押期每日獲賠3000元

北海油脂公司5年前被控用劣質飼料油摻入豬油販售牟利，負責人呂姓夫妻一審被判有罪，二審認為，經鑑定檢驗北海公司成品，僅測出...

行銷專員4年挪用8千張客戶禮券 不法所得6百多萬

台北市一家貿易公司徐姓行銷專員，從2013年起，4年間利用寄發禮券給客戶之際，侵占公司各式禮券，包含百貨公司、大賣場禮券...

黃智賢提社區感染被法辦 今獲不起訴

媒體人黃智賢今年3月在臉書粉絲團貼文，質問衛服部長陳時中對新冠肺炎的防疫作為，因內容提到「台灣的社區感染，是不是因為你裝...

桃園老闆發不出薪水 為付員工薪資竟持刀搶加油站

桃園李姓老闆承攬清潔事業經營不善，已積欠員工薪水數月，他尋覓資金無著落，竟鋌而走險拿水果刀搶劫加油站，得手2萬5000多...

父大義滅親告么兒不法 霧峰林家後代遭起訴

霧峰林家後代、明台產險前董座林博正，因么兒林明洋向李姓富商借款2.5億元無法還債找他求援，懷疑兒子與外人聯手要掏空家產，...

逃逸女移工想用2萬元行賄警察 法院認定貪污罪判免刑

25歲印尼籍女移工，今年5月深夜獨自走在路上，遭警方巡邏盤查，發現是逃逸移工，她竟涉嫌行賄警方「我現在拿錢2萬給你好嗎？...

熱門新聞

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

影／太神奇！快速道上保麗龍耍特技 2度彈車外還能再回去

何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

國中棒球隊驚傳暴力性侵 被害家屬淚控：學校消極

11萬包毒咖啡！嘉義市透天厝查獲毒咖啡分裝廠警偵訊中

影／設定自駕功能打瞌睡全都錄 網驚：好險沒在他前面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。