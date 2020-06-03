朱高正兒子遭車輾死受關注 基隆類似案例肇事者獲緩刑

前立委朱高正的兒子朱仰丘醉倒車道，被易姓男子開車輾過死亡，台北地檢署今依過失致死罪嫌起訴易男。基隆多年前也曾發生駕駛人輾死醉漢車禍，肇事者被起訴後，一審法官以轉彎未減速有過失，判拘役50天。檢察官認判太輕上訴，高院駁回，另宣告緩刑，並應賠償被害人家屬45萬元。

北檢起訴指出，朱仰丘今年1月13日晚上10點多，酒後搭乘計程車行經環河路，接近新店中正路口時，他要求下車。司機認為危險，欲左轉中正路再停車，但朱自行開車門跳車，倒在車道睡覺，被易男駕車輾過，送醫急救傷重不治。北檢偵辦時將雙方移付調解，但因沒有共識破局，檢察官偵結起訴。

基隆市發生過類似的車禍，基隆地院判決指出，何男2016年5月13日凌晨駕車從仁三路左轉愛四路時，左側前、後輪輾過醉倒路面的林姓男子，送醫急救不治。

基隆地方法院審理時，何辯稱真的沒看到被害人，何的律師也提出事故鑑定結果，指林躺臥車道為肇事主因，何男左轉彎煞閃不及，無肇事因素，不能苛求何要察覺林違規躺臥路面。

法官勘驗現場監視器畫面，看見何駕車轉彎前，並未減速觀察路口是否有障礙物，才會輾過被害人。

法官指出，地檢署檢驗報告書記載林男遺體「胸厚18公分」，並非低於可能出現在馬路的障礙物。鑑定報告雖認何煞閃不及，但未考量減速當更有充裕反應，避免輾壓被害人，判何拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。

檢方以何男矢口否認犯行，車禍造成林男死亡，家屬承受無法彌補的傷害，一審刑度輕重顯然失衡，悖離一般人民法律期待，提起上訴。

台灣高等法院審理後指出，一審判決與檢察官或告訴人主觀期待有所落差，但難指量刑有何不當或違法。高院審理時何已坦承犯行，並與被害人家屬達成和解，可見何已知錯，並盡力彌補造成的損害，檢察官上訴無理由，應予駁回。